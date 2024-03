Nouvelle sortie : Montres Citizen « The Citizen » Aq4100-22w et Aq4106-00w avec cadrans en papier washi inspirés de la nature

Citizen, connu pour ses montres abordables et performantes, monte en gamme avec « The Citizen », une collection qui allie luxe et innovation avec des cadrans en papier washi aux motifs naturels.

Une élévation vers le luxe

La collection « The Citizen » représente le nec plus ultra de la manufacture japonaise, en élevant le concept de base de Citizen à un niveau de luxe. Avec les nouveaux modèles en édition limitée AQ4100-22W et AQ4106-00W, Citizen présente des cadrans en papier washi aux finitions dégradées et textures subtiles, inspirés par la beauté éphémère de la nature.

Innovation matérielle et esthétique

Fabriquées à partir de l'alliage Super Titanium de Citizen, ces montres arborent un diamètre de 38.3mm et une épaisseur de 12.2mm. L'AQ4100-22W présente un revêtement Platinum Duratect blanc lumineux, tandis que l'AQ4106-00W offre une finition Duratect Sakura Pink pour une apparence similaire à l'or rose. Chaque modèle possède un cristal de saphir bombé, un fond vissé orné de l'emblème de l'aigle de la collection, une résistance à l'eau de 100 mètres et une couronne signée.

Un mouvement avancé

Les modèles « The Citizen » sont animés par le calibre A060 Eco-drive, offrant un calendrier perpétuel et une aiguille des heures ajustable indépendamment. Cette fonctionnalité assure une précision impressionnante de -/+5 secondes par an, et, grâce à sa capacité à fonctionner 18 mois dans l'obscurité totale, offre une autonomie remarquable.

Décorations inspirées de la nature

Les cadrans en papier washi Tosa des nouvelles montres « The Citizen » présentent des motifs inspirés par la nature. L'AQ-4100-22W arbore un cadran vert teal avec un motif de cercles croisés évoquant des fleurs d'été, tandis que l'AQ4106-00W présente un cadran brun doré avec un motif linéaire inspiré d'un aigle en vol. Chaque modèle possède des marqueurs bâtons, des aiguilles dauphine et une fenêtre de date encadrée à 3 heures, avec des finitions polies ou en or rose.

Compléments de style et édition limitée

L'AQ4100-22W est accompagné d'un bracelet en cuir de crocodile noir, tandis que l'AQ4106-00W est assorti d'un bracelet brun foncé. Ces modèles sont limités à 300 exemplaires chacun, se positionnant comme une proposition unique dans le paysage horloger actuel, combinant le style classique des montres habillées et les caractéristiques avancées d'un mouvement perpétuel alimenté par la lumière.

Tarification

Le modèle AQ4100-22W est proposé au prix de 3 925 Euros, tandis que l'AQ4106-00W avec son boîtier couleur or rose est légèrement plus cher à 4 125 Euros. Ces montres représentent une raffinerie sérieuse par rapport aux offres standard de Citizen, offrant une proposition unique avec un style classique et des fonctionnalités modernes.