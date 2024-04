Rolex Daytona avec cadrans en nacre et lunettes diamantées : l’ultime déclaration de luxe à plus de 60 000 € de Rolex

Rolex redéfinit encore une fois l'excellence avec ses dernières versions du chronographe Daytona, introduisant des détails somptueux qui captivent les collectionneurs et les aficionados de montres de luxe.

Les modèles Rolex Cosmograph Daytona ref. 126579RBR et ref. 126589RBR se distinguent par leurs boîtiers en or blanc raffinés, leurs cadrans envoûtants en nacre et leurs lunettes scintillantes serties de diamants. Plongez dans l'univers où ces montres ne définissent pas seulement le luxe, elles redéfinissent ce que signifie porter un chef-d'œuvre horloger.

Des détails qui captivent et charment

Les cadrans de ces montres, réalisés en nacre noire et blanche, jouent avec la lumière pour révéler des teintes subtiles qui varient du rose pâle au gris noirâtre, offrant un spectacle visuel captivant qui change à chaque mouvement du poignet. Chaque montre est couronnée d'une lunette ornée de 36 diamants brillants, augmentant ainsi l'impact visuel et le prestige. Ces montres ne se contentent pas de donner l'heure; elles attirent les regards et affirment un statut d'exception.

Technologie avancée sous une apparence luxueuse

Au-delà de leur apparence éblouissante, les nouvelles Daytona sont équipées du calibre 4131 de nouvelle génération de Rolex, une promesse de précision extrême avec une tolérance de -2/+2 secondes par jour. Ce mouvement sophistiqué, conçu pour offrir une réserve de marche de 72 heures et intégrant un spiral en Parachrom bleu anti-magnétique, garantit que la performance est aussi impressionnante que l'esthétique. Avec des amortisseurs de chocs Paraflex, ces montres allient robustesse et élégance, prêtes à accompagner les collectionneurs les plus exigeants dans leur quotidien.

Un accessoire de choix pour les grandes occasions

Qu'il s'agisse d'une soirée de gala à Las Vegas, d'un événement formel à Monaco, ou même d'une réunion importante où vous souhaitez faire une impression mémorable, porter une Daytona sertie de diamants est une affirmation de style et de sophistication. Ces modèles ne sont pas seulement des montres, ils sont des joyaux qui complètent une tenue de haute couture, assurant que tous les yeux seront rivés sur votre poignet.

Ne manquez pas ces chefs-d'œuvre d'horlogerie

Avec des prix débutant à 61 400 $ pour le modèle avec bracelet Oysterflex et atteignant 70 100 $ pour celui avec bracelet en or blanc, ces Rolex Daytona ne sont pas accessibles à tous. Cependant, pour ceux qui cherchent à investir dans une montre qui transcende le temps et les tendances, ces éditions représentent un choix incontournable. Visitez le site de Rolex pour plus d'informations et préparez-vous à entrer dans un monde où chaque seconde est un éclat de luxe pur.