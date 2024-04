Découvrez la gamme de montres de plongée vintage de Citizen : un retour inspiré

En 2022, Citizen a réintroduit son modèle emblématique de 1977, le Challenge Diver, avec des caractéristiques modernisées et des matériaux de pointe. Voici une comparaison détaillée de ses nouvelles versions qui charment les amateurs de montres de plongée vintage.

Le renouveau d'un classique

Le Challenge Diver de 1977 a marqué son époque avec une résistance à l'eau de 150 mètres. Aujourd'hui, Citizen propose une interprétation moderne de ce modèle avec des améliorations significatives : un boîtier de 42 mm en Super Titanium, une résistance à l'eau portée à 200 mètres, un verre en saphir et un mouvement maison récent, le Calibre 9051. Le modèle avec cadran noir et bracelet en polyuréthane noir est proposé à environ 636 dollars aux États-Unis.

Matériaux avancés : Le Super Titanium utilisé est cinq fois plus résistant aux rayures et 40 % plus léger que l'acier inoxydable.

: Le Super Titanium utilisé est cinq fois plus résistant aux rayures et 40 % plus léger que l'acier inoxydable. Mouvement maison : Le Calibre 9051 offre une résistance magnétique accrue, essentielle pour l'utilisation à proximité de dispositifs électroniques.

Les variantes du Challenge Diver

Citizen a enrichi sa collection avec des variantes en titane et acier inoxydable. Parmi elles, le modèle NB6021-68L avec un cadran bleu et le NB6021-17E avec un cadran noir et bracelet en caoutchouc, reflétant les préférences diverses des plongeurs et des collectionneurs.

Design inspiré : Ces montres s'inspirent d'un modèle trouvé couvert de balanes sur une plage australienne en 1983, surnommé affectueusement Fujitsubo, qui signifie « balane » en japonais.

: Ces montres s'inspirent d'un modèle trouvé couvert de balanes sur une plage australienne en 1983, surnommé affectueusement Fujitsubo, qui signifie « balane » en japonais. Variété de choix : Le modèle le plus récent, le NB6025-59H, présente un boîtier en Super Titanium avec un revêtement DLC pour un look plus sombre et discret.

Comparaison avec la série NY0121

En dehors des États-Unis, Citizen a également introduit la série NY0121 en acier inoxydable, offrant un look vintage à un prix encore plus attractif de 269 euros. Ce modèle diffère par son design de cadran, sa couronne plus grande et plus pratique, et un mouvement légèrement moins précis, le Calibre 8204.

Détails techniques : Le Calibre 8204 a une réserve de marche de 42 heures mais une précision moindre par rapport au Calibre 9051.

: Le Calibre 8204 a une réserve de marche de 42 heures mais une précision moindre par rapport au Calibre 9051. Esthétique et fonctionnalités : Malgré ces différences, la série NY0121 offre une grande valeur ajoutée grâce à son prix compétitif et son style séduisant.

Quel modèle choisir ?

Les rééditions du Challenge Diver de Citizen proposent d'excellents rapports qualité-prix dans leurs catégories respectives. Cependant, si vous recherchez un design épuré, un mouvement plus moderne et une finition supérieure, les modèles en titane sont préférables. Pour ceux qui privilégient le coût et le style vintage, la série NY0121 en acier inoxydable est une alternative séduisante.

Alternative quotidienne : Pour un usage quotidien, la Tsuyosa Automatic de la série NJ015, avec son boîtier en acier inoxydable et son bracelet intégré, représente une option robuste et élégante.

: Pour un usage quotidien, la Tsuyosa Automatic de la série NJ015, avec son boîtier en acier inoxydable et son bracelet intégré, représente une option robuste et élégante. Pour une utilisation plus spécialisée : Les modèles Fujitsubo en titane sont idéaux pour les activités extérieures et les environnements exigeants.

Choisir entre ces options peut représenter un véritable défi, tant les qualités de chacune sont affirmées. Mais quel que soit votre choix, Citizen garantit une montre performante et stylée, fidèle à l'esprit original du Challenge Diver.