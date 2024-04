Découvrez comment Citizen révolutionne le marché avec ses montres en titane iconiques

Dans l'univers très concurrentiel de l'horlogerie, une marque se distingue par une expertise vieille de cinquante ans : Citizen et son alliage révolutionnaire transforme les montres en titane en véritables objets de désir. Accrochez-vous, le titane n'a jamais été aussi tendance !

La montée en puissance du titane dans l'horlogerie

Trouvant ses origines dans l'industrie spatiale, le titane est aujourd'hui célébré comme un matériau de prestige dans le monde de la haute horlogerie. Il est reconnu pour sa robustesse, sa légèreté et sa capacité à se polir pour obtenir un éclat comparable à celui d'un miroir. Avec son allure plus sombre que l'acier, le titane se fait l'écho des tendances actuelles tout en apportant une résistance supérieure aux rayures.

Robustesse et élégance du titane

Légèreté incomparable

Aspect visuel modernisé

Propriétés anti-rayures

Citizen pionnière du Super Titanium

Citizen, horloger japonais de renom, tire avantage de son expérience de plus d'un demi-siècle dans la manipulation du titane. La maison horlogère n'est pas une novice dans ce domaine et se distingue grâce à son Super Titanium, un alliage exclusif offrant une résistance aux rayures quintuplée par rapport à l'acier inoxydable et une réduction de poids de 40%.

Expertise établie dans le titane

Alliage exclusif Super Titanium

Performance et durabilité

Citizen et ses nouveaux modèles : l'innovation à l'honneur

En 2024, Citizen confirme son innovation avec l'introduction de onze nouveaux modèles. Ces créations horlogères incluent des mécanismes à quartz Eco-Drive alimentés par l'énergie solaire ainsi que des automatiques abritant des mouvements de Miyota, faisant partie du groupe Citizen Watch Company.

Série de chronographes innovants

Modèles trois aiguilles classiques

Mouvements solaires et automatiques

Esthétique rétro des années 80

Inspirés par des pièces d'archives, les concepteurs de chez Citizen ont insufflé un esprit vintage propre aux années 80 dans la conception de leurs trois nouvelles séries. Les formes octogonales et les bracelets intégrés en titane reflètent l'esthétisme de cette décennie tandis que des cadrans colorés évoquent la texture crystalline du titane brut.

Influence du design octogonal

Bracelets intégrés en titane

Cadrans aux inspirations vintage colorées

Les chronographes Super Titanium de Citizen

Les nouveaux chronographes Super Titanium disposent d'un mouvement à quartz propriétaire alimenté par l'énergie solaire (calibre B620). Dotés d'un verre saphir résistant aux rayures, ces modèles peuvent plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur et affichent un diamètre de 42 mm. Ils allient la performance technique à une esthétique recherchée.

Mouvement quartz éco-responsable

Résistance à l'eau et aux rayures

Design contemporain et élégant

Les classiques intemporels avec trois aiguilles

Outre les chronographes, Citizen propose une version classique à trois aiguilles avec un boîtier de 39,5 mm qui s'adapte à tous les poignets. Ce modèle est également muni du movuement quartz Eco-Drive et couvre un éventail de préférences esthétiques tout en restant fidèle à la performance technique de la marque.

Conception adaptée à toutes les morphologies

Mouvement Eco-Drive

Esthétique sobre et raffinée

L'avancée mécanique de Citizen

Citizen confirme son positionnement dans l'univers des montres mécaniques en présentant quatre modèles équipés du calibre automatique 8213. Ces garde-temps placent le petit compteur des secondes de façon excentrée, à environ 4h30 sur le cadran, ajoutant ainsi une touche d'originalité. Le verre saphir, la résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres et un diamètre de 40,5 mm viennent compléter ces modèles mécaniques minutieusement conçus.

Mouvement mécanique automatique

Affichage des secondes original

Finitions et matériaux haute qualité

En conjuguant expertise technique et esthétisme vintage, Citizen se positionne comme un acteur incontournable du marché des montres en titane. Avec des prix inférieurs à 500 euros, l'horloger japonais offre un avantage concurrentiel certain face à ses rivaux suisses, prouvant que qualité et accessibilité peuvent aller de pair.