La montre Citizen Tsuyosa s’offre un superbe lifting Art Déco !

La montre Citizen Tsuyosa, déjà reconnue pour son excellent rapport qualité-prix, gagne en élégance avec une mise à jour inspirée de l'Art Déco.

Les montres avec bracelet intégré connaissent une popularité grandissante. Ces modèles, très prisés des amateurs de montres haut de gamme, sont désormais accessibles à un public plus large grâce à des marques comme Tissot avec son modèle PRX et Christopher Ward avec The Twelve. Ces alternatives plus abordables permettent à tous de profiter de ce style recherché.

Citizen a récemment enrichi sa gamme avec le modèle Tsuyosa Small Seconds, inspiré de l'Art Déco. Cette nouvelle variante conserve l'essence du design original tout en introduisant des modifications subtiles. Le cadran accueille notamment un petit compteur pour les secondes à 6 heures, rappelant les montres habillées d'antan et ajoutant une touche d'élégance intemporelle.

Le nouveau modèle Tsuyosa présente un boîtier de 40 mm de diamètre pour une hauteur de 11,7 mm, des dimensions qui devraient convenir à la plupart des poignets. À l'intérieur, le mouvement automatique Calibre 8322 offre une réserve de marche de 60 heures, ainsi qu'une étanchéité jusqu'à 50 mètres.

Ce modèle est proposé à partir de 439 € pour la version avec bracelet en cuir et 474 € pour celles avec bracelet en acier. Bien que ces prix soient légèrement supérieurs à ceux du modèle standard Tsuyosa, l'ajout de caractéristiques distinctives justifie cet écart.

La nouvelle Citizen Tsuyosa Small Seconds combine élégamment fonctionnalité et style. Avec son inspiration Art Déco et ses fonctionnalités améliorées, elle représente une option séduisante pour les amateurs de montres recherchant à la fois performance et esthétique raffinée.

Citizen confirme une fois de plus son engagement envers l'innovation et le design soigné, rendant l'élégance accessible à tous.