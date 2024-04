Découvrez la plus récente merveille horlogère de Patek Philippe

Conçue en exclusivité pour la prestigieuse vente aux enchères Only Watch, la nouvelle pièce de Patek Philippe enchante l'univers des montres haut de gamme grâce à ses complications horlogères de sonnerie et à son design en acier – une première incontournable !

Présentation d'une pièce horlogère d'exception

Le monde cossu de l'horlogerie de luxe est en effervescence suite à l'annonce de Patek Philippe concernant sa participation à Only Watch 2023, retardé au 10 mai 2024. Initiant un nouvel élan créatif, la maison horlogère dévoile son modèle référence 6301A, un garde-temps d'une richesse technique inégalée. Préciosité et ingéniosité définissent ce chef-d'œuvre, fruit d'une combinaison exceptionnelle de grande et petite sonnerie et de répétition minutes, sublimées par un cadran en émail Grand Feu et logées dans un boîtier d'acier.

Cadran en émail Grand Feu : Finesse et tradition de l'art horloger.

Boîtier en acier : Sélectionné pour sa rareté dans les créations haute-complication de Patek Philippe.

Un report aux répercussions notables

L'an dernier, la modification du calendrier pour Only Watch a induit un mouvement de retrait chez certaines maisons horlogères. Néanmoins, Patek Philippe a bravement maintenu le cap et a pris la décision audacieuse de poursuivre ses projets indépendamment des contingences. La série limitée à 30 exemplaires de la référence 1938 Minute Repeater Alarm, initialement prévue pour cet évènement, a été lancée en novembre, témoignant d'une conception hors du commun avec un portrait en émail Grand Feu de Philippe Stern.

La quintessence de la grande horlogerie

Le nouveau modèle 6301A célèbre l'identité profonde de Patek Philippe, incarnant parfaitement l'excellence et le raffinement habituels de la marque. Ce garde-temps unique, mû par le calibre manuel GS 36-750 PS IRM, révèle à travers son dos saphir une mécanique d'exception, capable d'actionner trois timbres sonores.

Caractéristiques techniques

Dimensionnement optimisé : Avec un mouvement compact de 37 mm pour une épaisseur de 7,5 mm, l'équilibre entre puissance et discrétion est méticuleusement respecté.

Réserve de marche étendue : Deux barillets garantissent une autonomie de 72 heures pour le mouvement et de 24 heures pour la sonnerie, assurant la pérennité des 1056 coups de sonnerie quotidiens.

Une finition au sommet de son art

Le cadran se pare d'un sublime travail d'orfèvrerie : un motif guilloché à la main surmonté d'un émail Grand Feu bleu-vert, rappelant les reflets majestueux de la référence 5178G Cathedral Gongs minute repeater. Parée d'index en diamants baguettes, la montre affiche une lecture claire et élégante de l'heure, complétée par des indicateurs de réserve de marche explicitement serti de la mention « Only One ».

Un bijou de technicité et d'élégance

La référence 6301A-010 est un modèle à la stature impressionnante. Avec un diamètre de 44,8 mm pour une épaisseur de 12,03 mm et un bracelet en cuir d'alligator patiné bleu-vert, elle incarne une séduction horlogère à la pointe du luxe et de la sophistication.

Seulement pour Only Watch

Cette pièce horlogère de Patek Philippe, à la fois innovante et intemporelle, fait preuve d'une générosité sans pareille ; elle est créée dans un but philanthropique exclusif à Only Watch 2024. Le mouvement, le design, et la finesse des matériaux utilisés confirment la volonté de la marque de laisser une empreinte durable dans le cœur des collectionneurs.

Détails du modèle

Annoncée comme la pièce horlogère à saluer, cette création est déjà l'objet de toutes les convoitises. Les spécifications complètes du modèle révèlent tout ce qu'il y a à savoir sur la montre:

Marque : Patek Philippe

Modèle : Only Watch Rare Handcrafts Grande et Petite Sonnerie, Minute Repeater

Numéro de référence: 6301A-010

Investissement et disponibilité

Cette création horlogère n'a pas de prix établi. C'est le cœur des passionnés et le feu des enchères qui en détermineront la valeur, estimée entre 1 500 000 et 1 800 000 Euros. Sa disponibilité exclusive pour la vente aux enchères Only Watch en 2024 à Genève en assure la rareté et l'exclusivité.

Le monde des montres de luxe est à l'aube d'une révolution avec la Patek Philippe 6301A, un symbole d'innovation et de prestige à l'état pur. Une pièce unique qui marquera sans aucun doute l'année horlogère 2024 et restera gravée dans l'éternité de l'horlogerie d'excellence.