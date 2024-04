Montres haut vol : cinq modèles équipés d’altimètres pour aventuriers du ciel et de la montagne

Explorons cinq montres munies d'altimètres, indispensables pour les amateurs de sports extrêmes et d'aviation. Ces garde-temps ne se contentent pas de donner l'heure : ils mesurent l'altitude avec précision.

Oris Big Crown ProPilot Altimeter

Oris, marque réputée pour son héritage aéronautique, a lancé en 2014 la Big Crown ProPilot Altimeter. Dotée de deux couronnes, cette montre permet d'ajuster l'heure et la date ainsi que d'activer l'altimètre. Pour mesurer l'altitude, il suffit de dévisser la seconde couronne jusqu'à ce qu'un anneau rouge apparaisse. Elle peut mesurer jusqu'à environ 4 500 mètres d'altitude grâce à un indicateur jaune, tandis que la pression atmosphérique est indiquée par un indicateur rouge.

Double fonctionnalité avec deux couronnes distinctes

Échelle d'altitude allant jusqu'à 4 500 mètres

Boîtier de 47 mm avec calibre Oris 733 basé sur le Sellita SW200

Favre Leuba Bivouac 9000

Favre-Leuba a célébré son 280ème anniversaire en 2017 avec le Bivouac 9000, une montre capable de mesurer des altitudes jusqu'à 9 000 mètres. Elle est la descendante directe d'un modèle de 1962, première montre-bracelet mesurant jusqu'à 3 000 mètres. Cette montre utilise un baromètre anéroïde pour indiquer l'altitude par des changements de pression atmosphérique.

Indication de l'altitude par paliers de 50 mètres

Boîtier en titane de 48 mm pour une légèreté optimale

Indicateur altimétrique central en rouge pour une lecture aisée

Casio PRG-650Y-1

Idéal pour les aventuriers, le PRG-650Y-1 de Casio offre une fonctionnalité extrême alliée à un design attrayant. Intégrant un capteur magnétique pour la boussole, un capteur de pression faisant office d'altimètre et un thermosensor pour la température, cette montre répond à toutes les attentes des sportifs extrêmes.

Capteurs multiples pour une précision maximale en toutes circonstances

Technologie Tough Solar Power de Casio, éliminant le besoin de changer la batterie

Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, avec fonctionnalités horlogères complètes

Citizen Promaster Altichron

Le Promaster Altichron de Citizen, lancé en 2017, est conçu pour les environnements les plus rudes, capable de mesurer des altitudes jusqu'à 9 750 mètres. En plus de son altimètre, cette montre inclut une boussole, une réserve de marche et une fenêtre date, tout en affichant le temps et les fonctions de manière analogique pour simplifier la lecture.

Boîtier ultra-résistant adapté aux conditions extrêmes

Altimètre performant avec affichage analogique clair

Technologie Eco-Drive de Citizen, utilisant la lumière comme source d'énergie

Bremont U-22

Inspirée par la passion de ses fondateurs pour l'aviation, la U-22 de Bremont a été testée en vol jusqu'à 30 480 mètres et par des températures atteignant -45°C. Avec un design inspiré des altimètres d'avion et

un cadran équipé d'une fenêtre date altimétrique, cette montre allie élégance et fonctionnalité.

Design altimétrique avec fenêtre date inspirée des cockpits

Mouvement certifié COSC pour une précision inégalée

Bezel bi-directionnel modifié pour des applications météorologiques

Ces montres ne se contentent pas de compléter un équipement d'aventurier ; elles le définissent, offrant des fonctionnalités essentielles pour la navigation en montagne ou lors de vols à haute altitude. Chacune avec ses particularités, elles sont conçues pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des environnements extrêmes.