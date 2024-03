L’Audemars Piguet Royal Oak à Tourbillon Volant Automatique Squeletté en Nouvel Alliage ‘Or Sable’

La manufacture suisse Audemars Piguet dévoile une innovation matérielle avec son tout premier garde-temps en ‘or sable', un alliage d'or 18 carats fait maison, offrant des jeux de lumière éblouissants.

Innovation et matériaux de pointe

Continuant sa quête d'innovation et de nouveaux matériaux, Audemars Piguet présente sa dernière création dans la collection Royal Oak : le Tourbillon Volant Automatique Squeletté, fabriqué pour la première fois en « or sable ». Cet alliage d'or 18 carats, créé et produit en interne, mélange or, cuivre et palladium pour obtenir une teinte chaleureuse qui varie selon l'angle de vue et l'éclairage, offrant ainsi une expérience visuelle époustouflante. En plus de son esthétique attrayante, il offre une résistance à la décoloration dans le temps.

Conception et esthétique raffinées

Le boîtier de 41 mm en or sable, d'une hauteur de seulement 10,6 mm, et son bracelet arborent la finition alternée satinée et polie, marque de fabrique de la manufacture. Les grands chanfreins polis miroir du boîtier octogonal et les chamfreins ornant chaque maillon et goujon du bracelet effilé accentuent encore plus le jeu de lumière.

Une mécanique d'exception mise en valeur

Pour compléter le nouveau boîtier et bracelet en or, Audemars Piguet a créé une nuance de doré sable correspondante pour décorer les ponts ouverts et la platine principale du Calibre 2972. Cette couleur nouvellement électroplatinée contraste subtilement avec les composants rhodiés du mécanisme interne, mettant en avant l'effet 3D du mouvement squelettisé lancé en 2022 pour le 50e anniversaire de la Royal Oak. Ce calibre de manufacture à remontage automatique est équipé d'un tourbillon volant et offre une réserve de marche de 65 heures.

Décorations Haute Horlogerie

Les ponts et la platine principale géométriquement ouverts ont été décorés de finitions manuelles horizontales et verticales, accentuant la profondeur et le jeu de lumière. Les autres composants du mouvement arborent des décorations raffinées de Haute Horlogerie, incluant le satiné, le brossage circulaire et solaire, le perlage, ainsi que des chanfreins polis. Les angles V polis, admirables des deux côtés de la montre, reflètent l'artisanat méticuleux.

Tarification et exclusivité

L'Audemars Piguet Royal Oak à Tourbillon Volant Automatique Squeletté est proposée au prix de 250 000 CHF, soulignant son caractère exclusif et sa conception innovante.