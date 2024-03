La collection Cordura tout-en-noir de G-SHOCK dévoile un design de bracelet durable

Intemporel et indestructible : G-SHOCK présente une collection tripartite innovante et durable, mariant style urbain et fonctionnalité.

Un retour durable avec la collection Cordura

G-SHOCK lance la collection Cordura, comprenant les modèles DW-5600BCE-1, GA-700BCE-1A, et GA-2100BCE-1A, chacun doté d'un bracelet durable en CORDURA® Eco Fabric. Ce matériau en nylon recyclé est réputé pour sa robustesse et son engagement envers la durabilité. En outre, les boîtiers de montres sont fabriqués à partir de résine biosourcée, contribuant à l'aspect furtif de ces créations tout-en-noir.

Fonctionnalité et durabilité

La collection Cordura de G-SHOCK ne se contente pas de suivre la fonctionnalité robuste traditionnelle de la marque ; elle établit également un précédent en matière de durabilité. Le CORDURA® Eco Fabric est à la fois respirant et léger, tout en conservant des caractéristiques de résistance et de polyvalence, s'associant parfaitement à des tenues business décontractées et à des styles de rue tendance, tout en minimisant l'empreinte environnementale.

Pour l'aventurier moderne

Que vous participiez à des sports extrêmes ou que vous recherchiez une montre polyvalente pour le quotidien, les modèles DW-5600BCE-1 et GA-2100BCE-1A sont particulièrement adaptés. La palette de couleurs entièrement monochrome accentue le design épuré de la collection, avec des détails de cadran, des index, des aiguilles et des marqueurs de minutes en noir profond.

Des modèles phares

Le DW-5600BCE-1, avec son boîtier compact, fait écho au DW-5000C de 1983, tandis que le GA-2100BCE-1A intègre un Carbon Core Guard. Le modèle GA-700BCE-1A, analogique-numérique, attire l'attention avec son large boîtier de 53,4 mm. Tous résistants à l'eau jusqu'à 20 bars, ces garde-temps sont dotés d'un chronographe 1/100e de seconde, d'un compte à rebours, d'un éclairage LED Super Illuminator et d'un calendrier automatique.

Découvrez la collection Cordura

Pour une exploration plus approfondie de chaque montre, consultez le lookbook ci-dessus et visitez le site web de G-SHOCK pour faire vos achats. Les collectionneurs peuvent également découvrir les dernières nouveautés de la marque.