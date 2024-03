La série « Hidden Glow » de G-SHOCK : quand l’élégance rencontre la phosphorescence

Découvrez comment G-SHOCK réinvente la montre avec sa nouvelle série « Hidden Glow », une fusion parfaite entre style discret le jour et éclat phosphorescent la nuit.

Une icône de la mode réinventée

G-SHOCK ne cesse de surprendre. Marque pionnière dans le monde des montres, elle transcende son objectif initial de créer une montre ultra-résistante pour devenir une véritable icône de la mode et un incontournable du streetwear. Avec une gamme étendue de montres à peine au-dessus de 100 euros, G-SHOCK prouve qu'il est possible d'allier utilité, style et robustesse sans faire de compromis. Le secret de son succès ? Une attention particulière portée aux désirs de ses utilisateurs, notamment à leur amour pour les objets qui brillent dans le noir.

Position unique dans l'univers des montres

Combinaison de style, d'utilité et de robustesse

Offre variée à un prix accessible

La série Hidden Glow : une lumière dans l'obscurité

La série « Hidden Glow » se compose de trois modèles emblématiques de G-SHOCK : les séries 6900, GA700, et 2100, revêtues d'une palette de couleurs minimalistes en gris mat et blanc. Ces montres, au premier abord discrètes, révèlent un cadran vert phosphorescent dès que l'obscurité s'installe, un spectacle fascinant qui cache bien son jeu.

Trois modèles emblématiques de G-SHOCK

Cadran lumineux vert dans l'obscurité

Design minimaliste et élégant

Des caractéristiques techniques au service du style

Chacun des modèles de cette série innovante arbore un affichage numérique négatif, combinant un fond noir et des chiffres blancs. Bien que certains puissent y voir un inconvénient en termes de lisibilité, cet aspect esthétique confère aux montres un look résolument moderne et cool, preuve que G-SHOCK sait allier fonctionnalité et style avec brio.

Affichage numérique négatif pour un style affirmé

Équilibre entre lisibilité et esthétique

Un look moderne et cool

DW6900HD-8 : l'icône des années 90 revisité

Le modèle DW6900HD-8, avec son design arrondi et son détail « triple graph », rend hommage à la série 6900 lancée en 1995. La nouveauté de ce modèle réside dans son esthétique : un boîtier et un bracelet en résine gris mat, entourant un cadran qui brille d'un vert éclatant dans le noir, illustrant parfaitement le concept de « Hidden Glow ».

Design arrondi et détail « triple graph »

Boîtier et bracelet en résine gris mat

Cadran luminescent vert

GA700HD-8A : une touche de modernité

La série GA700, avec son boîtier arrondi et sa lunette saillante, offre un affichage mixte analogique et numérique futuriste. Le GA700HD-8A ne déroge pas à la règle avec son cadran blanc luminescent qui, la nuit venue, se transforme pour offrir un spectacle visuel phosphorescent, tout en conservant les fonctions emblématiques de G-SHOCK.

Design futuriste avec affichage mixte

Boîtier en résine gris mat

Fonctions emblématiques de G-SHOCK

GA2100HD-8A : le choix éco-responsable

Le modèle « CasiOak » GA2100HD-8A est une évidence pour cette série. Avec sa popularité croissante et son design octogonal, il s'intègre parfaitement à l'héritage de G-SHOCK. Ce modèle se distingue par son engagement envers l'environnement, étant fabriqué à partir de résine bio-sourcée, tout en offrant une résistance aux chocs et une durée de vie de la batterie jusqu'à trois ans.