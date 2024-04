À ne pas manquer : le nouveau MR-G Frogman en titane de G-SHOCK, une révolution dans le monde des montres de plongée !

G-SHOCK, la marque emblématique de Casio, continue d'innover avec l'introduction de son tout dernier modèle, le MR-G Frogman en titane. Un ajout luxueux à sa gamme déjà vaste, promettant robustesse et élégance.

Un catalogue en constante évolution

Depuis sa création en 1983, G-SHOCK ne cesse d'enrichir sa collection. Entre collaborations prestigieuses et innovations continues, la marque a su rester une référence de la montre sportive et résistante. Aujourd'hui, elle agrandit encore son offre avec le lancement du nouveau MR-G Frogman en titane, le MRG-BF1000B-1A.

Un design tout en métal

Ce qui frappe d'abord avec le MRG-BF1000B-1A, c'est son design intégral en métal, sublimé par un bracelet en titane complet. Ce modèle de montre de plongée arbore un design asymétrique qui intègre un personnage de grenouille plongeuse et un fond de boîtier vissé en cristal de saphir, ajoutant une touche de caractère unique à cette pièce d'exception.

Design asymétrique et caractéristique

Bracelet en titane robuste et élégant

Fond de boîtier en cristal de saphir

Des caractéristiques améliorées pour une résistance optimale

Outre son esthétique impressionnante, le MR-G Frogman est conçu pour offrir une résistance maximale. Il comprend plus de 70 pièces extérieures et un joint torique qui garantit une étanchéité renforcée. De plus, des tampons en caoutchouc fluoré sont placés entre les parties du lunette pour absorber les chocs latéraux et frontaux tout en protégeant le cristal.

Joint torique pour une étanchéité supérieure

Buffers en caoutchouc fluoré pour une absorption des chocs

Protection accrue du cristal

Technologies de pointe

Le MR-G Frogman ne se contente pas d'un design et d'une résistance exceptionnels, il intègre également des technologies modernes telles que la connexion Bluetooth Mobile Link et le chargement solaire Tough Solar. Ces fonctionnalités assurent non seulement une grande autonomie, mais aussi une facilité d'usage quotidien, rendant cette montre aussi pratique qu'attrayante.

Disponibilité et lancement

Cette montre en titane de G-SHOCK, le MR-G Frogman, sera disponible prochainement via des plateformes en ligne sélectionnées. Avec ses nuances profondes de rouge, ses touches de blanc cassé et son orange doux sur le cadran, elle promet de captiver les amateurs de montres à la recherche de fiabilité et de style.