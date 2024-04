Découvrez le GRAVITYMASTER GR-B300 de G-SHOCK : La nouvelle référence des montres de pilote

La gamme Master of G de G-SHOCK s'agrandit avec l'introduction du nouveau GRAVITYMASTER GR-B300, une montre conçue pour les pilotes et inspirée par l'aviation, alliant résistance, technologie avancée et style audacieux.

Conception et caractéristiques innovantes

Le GRAVITYMASTER GR-B300 est bien plus qu'une simple montre ; c'est un outil conçu pour résister aux défis les plus extrêmes. Doté d'une structure en carbone renforcé par des fibres de résine, ce garde-temps est conçu pour offrir une durabilité sans faille. Son design, inspiré des cockpits d'avions, se décline en trois coloris captivants : argent/bleu, gunmetal/blanc/rouge et gunmetal/orange, chacun apportant une touche d'élégance technique à son porteur.

Dimensions du boîtier : 59,0 x 54,7 x 15,7 mm

Structure antichoc en carbone

Étanchéité jusqu'à 200 mètres

Technologies embarquées

Le GRAVITYMASTER GR-B300 n'est pas seulement robuste, il est également équipé de fonctionnalités pensées pour les aviateurs modernes. Son affichage du double fuseau horaire et son journal de vol dynamique permettent d'enregistrer le temps, le lieu et les itinéraires parcourus, faisant de cette montre le compagnon idéal pour les voyages. La connectivité Bluetooth et sa construction alimentée par l'énergie solaire soulignent l'engagement de G-SHOCK envers l'innovation et la durabilité.

Affichage dual time pour une gestion facile des fuseaux horaires

Fonction de journal de vol pour les pilotes

Alimentation solaire et fonctionnalité de charge à la lumière artificielle

Style et fonctionnalité

Avec son design élégant et ses fonctionnalités multifonctions, le GRAVITYMASTER GR-B300 est parfaitement équipé pour répondre aux besoins des professionnels de l'aviation et des amateurs de montres sportives. Le chronographe, l'alarme multifonctions et la résistance aux chocs garantissent que cette montre peut gérer les défis du quotidien tout en restant élégante et fonctionnelle.

Couleurs diversifiées et design inspiré de l'aéronautique

Chronomètre et alarme multifonctions intégrés

Engagement envers la durabilité

En plus de ses avancées technologiques, G-SHOCK continue de promouvoir la durabilité avec le lancement récent du modèle G5600BG-1, fabriqué à partir de résine recyclée. Ce modèle, créé pour le Jour de la Terre, met en avant la technologie Tough Solar de G-SHOCK, qui permet une recharge à la lumière solaire et artificielle.

Matériaux recyclés utilisés pour le bracelet et la lunette

Technologie Tough Solar pour une efficacité énergétique maximale

Disponibilité et prix

Le GRAVITYMASTER GR-B300 sera disponible le mois prochain chez G-SHOCK FR. Proposé à un prix de 325 euros (environ 279 GBP), cette montre combine haute technologie, robustesse et style, affirmant ainsi son statut de must-have pour les amateurs de montres de haute performance.

Prix : Environ 325 euros

Disponibilité imminente en France

En conclusion, le GRAVITYMASTER GR-B300 de G-SHOCK est une montre qui repousse les limites de la technologie horlogère, conçue pour ceux qui demandent fiabilité et précision dans les environnements les plus extrêmes. Un véritable bijou de technologie et de