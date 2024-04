Garmin Forerunner 265 : découvrez la nouvelle mise à jour qui transforme votre expérience sportive

Garmin lance une version beta de sa mise à jour pour les montres Forerunner 265, promettant des améliorations significatives sur le suivi d'activité et la mesure de la fréquence cardiaque.

Nouvelles fonctionnalités et corrections

Les utilisateurs des montres intelligentes Garmin Forerunner 265 et 265S peuvent désormais profiter de la version beta 19.12 du logiciel, qui apporte un éventail de corrections de bugs et d'améliorations. Cette mise à jour fait suite à la version 19.09 qui avait introduit des fonctionnalités telles que le Jet Lag Adviser pour mieux gérer les effets du décalage horaire, ainsi que la compatibilité avec l'application Garmin Messenger.

: Un ajustement a été effectué pour corriger les valeurs incorrectes de température météorologique précédemment rapportées par les utilisateurs. Amélioration du suivi pour la corde à sauter : La nouvelle activité de corde à sauter, intégrée dans la mise à jour de mars 2024, bénéficie désormais d'une meilleure fiabilité dans la synchronisation des données.

En plus de ces améliorations spécifiques, cette mise à jour vise à renforcer la stabilité de la connexion avec les moniteurs de fréquence cardiaque sur iOS, particulièrement avec les appareils Zwift, corrigeant ainsi un problème qui pouvait entraîner des interruptions inattendues.

Participation au programme beta

Le programme beta est ouvert à tous les possesseurs d'une montre Forerunner 265 ou 265S souhaitant tester les nouvelles fonctionnalités avant leur déploiement général. Pour rejoindre le programme et installer la mise à jour, les utilisateurs doivent naviguer dans le menu principal de leur montre, accéder aux réglages, puis à la section de mise à jour du logiciel où ils pourront rechercher et télécharger la dernière version.

: Une procédure simple permet aux utilisateurs de garder leur montre à jour avec les dernières innovations de Garmin. Disponibilité échelonnée : La mise à jour est déployée par phases, actuellement à 20% de sa distribution totale.

Impact attendu sur l'expérience utilisateur

La version 19.12 n'est pas seulement une correction de bugs; elle représente une amélioration substantielle de l'interface utilisateur et de l'expérience globale. Ces mises à jour rendent les montres Forerunner plus intuitives et fiables, essentielles pour les sportifs qui comptent sur leur montre pour des mesures précises et des conseils en temps réel durant leurs entraînements.

: Diminue les interruptions et les erreurs, permettant une séance d'entraînement plus fluide et agréable. Interface améliorée : Des modifications dans l'interface visent à rendre la navigation et l'utilisation des fonctionnalités plus simples et plus intuitives.

À quoi s'attendre pour la version finale?

Tandis que la version beta 19.12 est déjà prometteuse, Garmin travaille continuellement à l'amélioration de ses produits à travers des feedbacks utilisateur. La version finale, attendue prochainement, pourrait intégrer encore d'autres nouveautés basées sur les retours de cette phase de test. La participation active des utilisateurs est donc cruciale pour peaufiner la technologie et assurer que les futures versions répondent au mieux à leurs besoins.

: Essentiel pour l'amélioration continue des fonctionnalités et de la performance des montres. Lancement de la version stable : Suivra une fois que tous les retours seront analysés et les ajustements nécessaires faits.

Cette mise à jour est un exemple de l'engagement de Garmin à fournir des montres non seulement performantes mais aussi adaptées aux besoins évolutifs de leurs utilisateurs. Avec des fonctionnalités améliorées et une interface optimisée, la Forerunner 265 est prête à définir un nouveau standard dans le monde des montres sportives connectées.