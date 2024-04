Découvrez la nouvelle montre G-SHOCK G5600 en édition limitée pour la Journée de la Terre

Fabriquée à partir de résine recyclée, cette montre est un véritable emblème de la durabilité chez G-SHOCK, prête à marquer la Journée de la Terre.

Un engagement envers la durabilité

Dans l'anticipation de la Journée de la Terre, G-SHOCK présente le modèle G5600BG-1, une pièce en édition limitée conçue pour soutenir et promouvoir la protection de l'environnement. Ce nouveau modèle illustre l'engagement continu de la marque en faveur de la durabilité, tout en conservant son esprit innovateur en termes de matériaux, finitions et couleurs.

Fabriquée à partir de résine recyclée, issue des chutes résiduelles de la production des montres CASIO.

Un mélange de couleurs incluant le rouge, le noir mat et le jaune, créant un motif unique et multicolore.

Technologie et design sans compromis

Le modèle G5600BG-1 intègre la technologie Tough Solar de G-SHOCK, permettant une recharge à la lumière du soleil et à celle artificielle. Cette montre est équipée de toutes les fonctionnalités essentielles attendues d'un modèle G5600 et est présentée dans un emballage écologique.

Un design robuste qui ne sacrifie ni l'esthétique ni le caractère.

Emballage respectueux de l'environnement, aligné sur les valeurs de durabilité de la marque.

Disponibilité et prix

Le G5600BG-1 est désormais disponible en ligne et dans les boutiques G-SHOCK ainsi que chez certains détaillants sélectionnés. Cette montre en édition limitée est proposée au prix de 150 USD, ce qui en fait un investissement à la fois mode et responsable.

Une opportunité de soutenir les efforts environnementaux tout en ajoutant une pièce unique à votre collection.

Disponible jusqu'à épuisement des stocks, il est conseillé de faire vite pour acquérir ce modèle spécial.

Cette nouvelle édition limitée G5600 de G-SHOCK est bien plus qu'une montre; c'est un symbole de l'engagement pour un avenir plus durable et un témoignage du potentiel de l'innovation responsable dans l'horlogerie moderne.