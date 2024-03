Exposition rétro-inspirée CASIO : 50 ans d’innovation et de durabilité à découvrir

Plongez dans un voyage captivant à travers cinq décennies d'histoire horlogère avec CASIO, marquant son 50ème anniversaire par une exposition exceptionnelle de ses montres emblématiques.

Un demi-siècle de révolution horlogère

En 2024, CASIO célèbre son 50ème anniversaire dans le monde de l'horlogerie avec une exposition spéciale, rétro-inspirée, intitulée « Down to Business : 50 Years of Watch Innovation ». Cette galerie interactive est une invitation à explorer les étapes marquantes du parcours exceptionnel de CASIO, depuis la révolutionnaire Casiotron, première montre numérique dotée d'un calendrier automatique, jusqu'à la légendaire G-SHOCK.

Une immersion dans l'innovation et la durabilité

L'exposition met en avant l'impact durable de CASIO sur l'industrie horlogère, soulignant son engagement indéfectible envers l'innovation, la durabilité et la praticité. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir de près des pièces emblématiques de CASIO, telles que la Casiotron, la montre-calculatrice scientifique Casio CFX-200 de 1983, la PELA FS-10 de 1985 à profil ultra-mince, ou encore la WQV-10 Wrist Camera de 2000, équipée d'une caméra couleur intégrée.

Un voyage dans le temps

L'exposition transforme également un espace dédié en un cadre de bureau nostalgique, orné de publicités de montres CASIO vintage, plongeant les visiteurs dans le passé illustre de la marque. Cette mise en scène créative renforce l'expérience immersive, offrant un aperçu unique de l'évolution de CASIO à travers les âges.

Une célébration de l'innovation horlogère

« Down to Business : 50 Years of Watch Innovation » promet d'être une expérience fascinante pour tous ceux qui s'intéressent à l'héritage de CASIO et à ses contributions durables à la technologie et à la culture horlogère. C'est l'occasion de célébrer cinq décennies d'innovations et de découvrir l'histoire derrière l'une des marques les plus reconnaissables au monde.