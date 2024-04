Immersion dans le passé et le futur avec le nouveau TRN-50 de Casio pour son 50e anniversaire !

Célébrez le demi-siècle de l'innovation horlogère de Casio avec le lancement du TRN-50, un hommage moderne au tout premier Casiotron, équipé des technologies les plus avancées.

Un hommage au pionnier des montres digitales

Pour marquer le 50e anniversaire de ses montres, Casio ressuscite l'esprit du Casiotron QW02 dans le nouveau modèle TRN-50, disponible en édition limitée à seulement 4 000 exemplaires dans le monde. Cette réédition n'est pas seulement une célébration du passé mais aussi une vitrine des capacités innovantes de Casio en matière de technologie horlogère.

Fidélité au concept original du Casiotron avec des fonctionnalités modernisées

Intégration des technologies de réception radio et de charge solaire

Capacités de synchronisation avec smartphone via Bluetooth

Caractéristiques techniques et design

Le TRN-50 ne se contente pas de reproduire l'esthétique du Casiotron ; il l'améliore. Tout en conservant le design iconique, il intègre des fonctionnalités contemporaines comme un ajustement de l'heure par signal radio et une charge solaire robuste. L'écran LCD super retorcida (STN) offre une lisibilité exceptionnelle, et le lien mobile renforce la précision du temps grâce à une synchronisation facile avec les smartphones.

Écran LCD hautement lisible pour une expérience utilisateur améliorée

Reproduction fidèle des détails esthétiques, y compris le boîtier et la courroie avec des textures sophistiquées

Calibrage automatique du temps transmis par six stations à travers le monde

Spécificités de l'édition limitée

Chaque détail du TRN-50 a été pensé pour refléter l'héritage et l'innovation de Casio. Le numéro de série gravé sur la plaque arrière et l'emballage spécial en matériaux écologiques ne sont que quelques-uns des éléments qui soulignent le caractère unique de cette édition limitée.

Design original avec logo CASIOTRON et numéro de série unique pour chaque pièce

Emballage spécial conçu pour minimiser l'impact environnemental

Fonctionnalités avancées intégrées dans un design qui respecte l'original

Praticité et fonctionnalités avancées

Le TRN-50 est bien plus qu'une simple montre ; c'est un compagnon quotidien qui vous connecte au monde. Avec des fonctions comme le réglage automatique de l'heure, un calendrier complet et un rétroéclairage LED, il allie praticité et technologie de pointe.

Mise à jour automatique des informations de zone horaire et d'heure d'été

Alertes de batterie faible et économie d'énergie pour une durabilité accrue

Capacités de chronométrage, alarmes multiples et rappels programmables

En résumé, le TRN-50 de Casio est une fenêtre ouverte sur le passé et un pas audacieux vers l'avenir. Ne manquez pas l'opportunité de posséder un morceau d'histoire horlogère, encapsulé dans une montre équipée pour le 21ème siècle.