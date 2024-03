La Patek Philippe Nautilus à 85 000 euros : un hommage époustouflant à la nature

Découvrez la création unique de Artisans de Genève, une Patek Philippe Nautilus transformée en véritable chef-d'œuvre rendant hommage aux espaces enneigés et à la liberté de la montagne.

Artisans de Genève et leur dernière merveille

Spécialisés dans la customisation de montres de luxe, Artisans de Genève se sont attaqués à un monument de l'horlogerie : la Patek Philippe Nautilus 5711. Leur dernière création, baptisée « Musher », est le fruit d'un travail minutieux visant à encapsuler l'esprit de la montagne et l'aventure d'un meneur de chiens de traineaux dans un garde-temps d'exception.

Un hommage à la nature sauvage

Le « Musher » est plus qu'une montre ; c'est un hommage à la nature sauvage et merveilleuse parcourue par son propriétaire et ses fidèles compagnons à quatre pattes. Les artisans ont su conserver l'essence de la Nautilus originale tout en y apportant des modifications significatives pour refléter les paysages alpins chers au cœur de son propriétaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Artisans De Genève SA (@artisansdegeneve)

Une transformation époustouflante

La montre conserve son boîtier et son bracelet originaux mais se voit dotée d'un mouvement magnifié et d'un cadran en saphir bleu glacé, laissant apparaître le squelette du calibre 330. Des index en or gris et une lunette ornée de saphirs viennent compléter ce tableau, créant un jeu de lumière et de transparence évoquant les Alpes.

L'expression d'une passion et d'une histoire

Cette pièce unique, évaluée à environ 85 665 euros, est le résultat d'un désir profond de traduire en horlogerie l'univers, la passion et l'histoire de son propriétaire. « Je pouvais ressentir la même énergie, le même enthousiasme, la même liberté », confie ce dernier, soulignant la capacité d'Artisans de Genève à créer une montre qui est bien plus qu'un simple instrument de mesure du temps.

Une prouesse d'Artisans de Genève

Artisans de Genève continue de repousser les limites de l'horlogerie de luxe avec le projet « Musher », une montre qui, bien au-delà de son esthétique époustouflante, porte en elle une histoire et une connexion personnelle à la nature. Chaque détail de cette Nautilus customisée témoigne d'un savoir-faire exceptionnel et d'une créativité sans limites.

La réalisation de cette montre Patek Philippe Nautilus personnalisée illustre une fois de plus l'excellence et l'exclusivité d'Artisans de Genève dans le monde de l'horlogerie haute de gamme. Une immersion dans l'art de la personnalisation horlogère qui révèle une fusion parfaite entre artisanat et innovation.