Patek Philippe lance le Nautilus Flyback Chronographe en or blanc avec bracelet en denim lors du Watches and Wonders 2024

Un nouveau visage pour le célèbre Nautilus Flyback Chronographe, présenté avec un style contemporain et décontracté qui séduira les amateurs d'horlogerie.

Une nouveauté audacieuse

La nouvelle référence 5980/60G-001 du Nautilus Flyback Chronographe de Patek Philippe fait une entrée remarquée au salon Watches and Wonders 2024. Remplaçant les anciens modèles en or rouge et bicolore, ce chronographe adopte une approche plus moderne avec son boîtier en or blanc et son cadran opalin bleu-gris, évoquant une version en poudre du bleu soleil du modèle 5811.

Design épuré et contemporain

Cadran opalin bleu-gris pour une lisibilité optimale

Un design rafraîchi avec une touche de décontraction

Le Nautilus Flyback Chronographe est désormais doté d'un bracelet en cuir de veau avec un motif en denim gaufré, une première pour ce modèle. Ce choix de bracelet confère à la montre une allure à la fois élégante et décontractée, parfaitement en phase avec les tendances actuelles tout en mettant en valeur le boîtier iconique du Nautilus.

Bracelet en cuir de veau avec motif denim

Accord parfait entre le bracelet et la couleur du cadran

Caractéristiques techniques et esthétiques

Le boîtier du Nautilus Flyback Chronographe mesure 40,5 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,2 mm et offre une résistance à l'eau de 30 mètres. À travers le fond du boîtier, on peut admirer le mouvement Calibre CH 28‑520 C/522, qui fonctionne à une fréquence de 4 Hz et offre une réserve de marche de 45 à 55 heures. Le chronographe flyback ajoute une fonctionnalité pratique avec ses compteurs de 60 minutes et de 12 heures situés à 6 heures.

Dimensions et résistance adaptées à un usage quotidien

Mouvement complexe visible à travers le fond transparent

Prix et exclusivité

Cette version est actuellement le seul Nautilus Flyback Chronographe produit par Patek Philippe et est proposée au prix de 67,000 CHF. Son lancement marque une évolution dans la collection Nautilus, en proposant une montre qui combine habilement le luxe traditionnel de Patek Philippe avec un esprit plus jeune et plus décontracté.

Offre unique dans la gamme Nautilus de Patek Philippe

Prix justifiant l'exclusivité et les innovations techniques et esthétiques de la montre

En conclusion, le nouveau Nautilus Flyback Chronographe en or blanc et bracelet en denim illustre l'adaptation de Patek Philippe aux goûts contemporains tout en préservant l'excellence et le raffinement qui caractérisent la marque. Une pièce qui, sans aucun doute, deviendra un classique recherché par les connaisseurs et les collectionneurs.