Découvrez comment synchroniser sans effort votre Huawei avec Strava pour des séances de sport inoubliables!

Dans l'univers des montres connectées, l'association d'une montre Huawei et de l'application Strava a marqué un tournant significatif pour les passionnés de fitness. Voici un guide détaillé pour réussir cette connexion cruciale.

L'intégration de Strava à l'écosystème Huawei

Tout a commencé en septembre 2022, date à laquelle Huawei a intégré Strava à sa plateforme. La plainte majeure des utilisateurs de montres connectées Huawei résidait dans le manque de services tiers. L'arrivée de Strava a donc été perçue comme une véritable révolution. Soudainement, les montres Huawei se transformaient en dispositifs encore plus performants pour les adeptes de la course à pied et les fervents du fitness.

Les avantages sont indéniables: alors que les montres connectées Huawei se sont avérées être des outils fiables pour suivre les performances sportives, Strava se positionne comme le réseau incontournable pour analyser, partager et comparer ces données.

Pourquoi est-ce une avancée majeure ?

La popularité de Strava auprès des coureurs et sportifs.

L'apport d'une expériences sociale enrichie.

Des fonctionnalités d'analyse de données plus poussées.

Les étapes de connexion entre Huawei et Strava

Si vous possédez une montre Huawei et que l'idée de connecter vos activités à Strava vous séduit, suivez ce tutoriel pour effectuer cette opération simplement :

Ouvrez l'application Huawei Health, disponible tant sur iOS qu'Android. Allez dans l'onglet « Moi ». Accédez à la gestion de la vie privée (« Gestion de la vie privée »). Cliquez sur « Partage de données et autorisation ». Sélectionnez Strava dans la liste. Identifiez-vous à votre compte Strava.

Après avoir suivi ces étapes, vos comptes seront liés et vos entraînements suivis par votre montre Huawei seront synchronisés avec Strava.

Et les entraînements antérieurs à la connexion ?

Il est essentiel de noter que seules les nouvelles séances d'entraînement seront synchronisées. Les activités antérieures à la liaison des comptes ne figureront malheureusement pas sur Strava.

Quels appareils Huawei sont compatibles avec Strava ?

La beauté de cette intégration réside dans son universalité. Peu importe le modèle de montre connectée Huawei que vous possédez, la procédure reste identique. L'interaction se produit entre l'application Huawei Health et la plateforme Strava ; ainsi, chaque séance d'entraînement enregistrée sur votre montre apparaîtra automatiquement dans Strava après synchronisation.

Cet ajout de Strava à l'offre de Huawei démocratise l'accès à des analyses détaillées de performances pour un public plus large. Les montres connectées Huawei ne sont plus de simples outils de suivi ; elles deviennent de véritables partenaires de sport enrichis par l'expérience et la communauté Strava.

Grâce à ces informations, bénéficiez d'une expérience de suivi de votre condition physique améliorée et plus connectée. La synergie entre Huawei et Strava ouvre un nouveau monde de possibilités pour chacun de vos entraînements.