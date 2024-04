Patek Philippe dévoile la Grande et Petite Sonnerie Ref. 6301A-010 pour Only Watch

Lors de la prestigieuse vente aux enchères biennale Only Watch, Patek Philippe a présenté sa dernière création horlogère, la Grande et Petite Sonnerie Minute Repeater. Rare Handcrafts Ref. 6301A-010, un modèle qui promet de captiver les collectionneurs et les passionnés d'horlogerie fine.

Un design raffiné et une fabrication exceptionnelle

La Ref. 6301A-010 de Patek Philippe est une montre qui allie esthétique raffinée et prouesses techniques. Elle se présente dans un boîtier en acier poli, magnifiquement complété par une lunette concave. Ce choix de design non seulement rehausse l'élégance du garde-temps, mais accentue également la lisibilité du cadran.

Le cadran lui-même est une œuvre d'art. Réalisé avec la technique du Grand Feu, une méthode d'émaillage qui exige une grande maîtrise et beaucoup de patience, il arbore un motif flinqué tourbillonnant qui capte la lumière sous tous les angles. Chaque détail du cadran est méticuleusement travaillé à la main, y compris les index en forme de baguette qui sont en réalité de petits diamants taillés totalisant 0,45 carats, ajoutant ainsi une dimension de luxe et d'éclat inégalée.

Complexité technique et innovation

Au cœur de cette montre se trouve le calibre GS 36-750 PS IRM, une prouesse de l'ingénierie horlogère. Ce mouvement sophistiqué, visible à travers un fond en saphir transparent, nécessite un remontage manuel quotidien pour maintenir sa fonction de sonnerie active, témoignant de l'engagement de Patek Philippe envers les traditions horlogères classiques tout en intégrant des technologies modernes. Avec une réserve de marche de 72 heures, ce calibre assure une précision et une fiabilité exceptionnelles.

Le fond du boîtier est gravé avec l'inscription « Only Watch 2024 », soulignant le caractère unique et collectable de cette montre, spécialement conçue pour l'événement caritatif. Ce détail est un gage de l'exclusivité de la pièce et de son importance dans le cadre de cet événement de collecte de fonds.

L'engagement philanthropique et l'impact de la vente

La vente aux enchères Only Watch est non seulement un événement pour les amateurs d'horlogerie, mais elle joue également un rôle crucial dans la collecte de fonds pour la recherche sur les maladies génétiques rares. Chaque montre vendue lors de cet événement aide à financer des projets de recherche qui peuvent changer des vies. L'engagement de Patek Philippe à cette cause met en lumière leur dévouement non seulement à l'art horloger, mais aussi à des initiatives humanitaires importantes.

Estimée entre 1,5 et 1,8 million CHF, cette montre est non seulement un investissement pour les collectionneurs mais représente également une contribution significative à une cause noble. La vente aura lieu à Genève le 10 mai, attirant des collectionneurs et des philanthropes du monde entier.

Ce modèle exclusif de Patek Philippe, avec son design somptueux et sa complexité technique, est prêt à devenir une pièce phare de la prochaine vente Only Watch, continuant ainsi à élever le prestige déjà légendaire de la marque dans l'univers de la haute horlogerie.