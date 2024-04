La MB&F HM8 Mark 2 Blue : Une Merveille Horlogère au Bleu Envoûtant

Découvrez la MB&F HM8 Mark 2 Blue, une pièce d'horlogerie alliant esthétique automobile de luxe et prouesses techniques, en édition limitée.

Un design inspiré de l'automobile de luxe

La montre MB&F HM8 Mark 2 Blue s'inscrit dans une lignée d'œuvres horlogères au design révolutionnaire. Avec ses lignes épurées et son esthétique novatrice, cette montre s'inspire des tableaux de bord des voitures vintage et plus spécifiquement de la Corvette C2 de 1963. La structure du boîtier reprend la forme du cockpit avec des courbes aérodynamiques et des hublots affichant le temps.

Cette nouvelle édition séduit par ses panneaux bleus à l'éclat brillant, remplaçant les précédentes teintes vertes et blanches. Ces panneaux sont confectionnés à partir d'un matériau breveté : le CarbonMacrolon®, mêlant une matrice polymère à des nanotubes de carbone.

Boîtier en forme de cockpit automobile

Inspiration Corvette C2 de 1963 avec fenêtres de lecture du temps

Panneaux en CarbonMacrolon® bleu métallisé

Une montre au confort et à la technicité éprouvés

Malgré sa conception ostentatoire, la MB&F HM8 Mark 2 Blue propose un confort de port remarquable. Le boîtier en titanium de grade 5 lui confère légèreté et robustesse, tandis que les dimensions de 41,5mm de diamètre, 47mm de longueur et 19mm de hauteur s'adapteront parfaitement aux poignets les plus exigeants.

Les attaches fluides du bracelet en cuir soulignent les lignes du poignet. De plus, le mécanisme de verrouillage de la couronne, rappelant un pot d'échappement, distille un charme inédit, bien que la résistance à l'eau se limite à 30m.

Boîtier en titanium grade 5 pour légèreté et solidité

Conception ergonomique et courroie ajustée

Mécanisme de verrouillage de la couronne unique

Un chef-d'œuvre de précision mécanique

Au cœur de la MB&F HM8 Mark 2 Blue, un mouvement modifié par Girard-Perregaux, personnalisé par MB&F, fait pulser cette montre élégante. La montre arbore un rotor en forme de hache de bataille, signature de la marque, et bénéficie d'une réserve de marche de 42 heures à une fréquence de 28,800 vph.

Observer le mouvement au travers du saphir du fond du boîtier est une expérience en soi, offrant une vista spectaculaire sur cette prouesse horlogère.

Mouvement Girard-Perregaux personnalisé par MB&F

Rotor signature et une fréquence de 28,800 vph

et une fréquence de 28,800 vph Vue imprenable sur le mouvement à travers le saphir

Une édition exclusive et envoûtante

MB&F ne conçoit pas seulement des montres, mais des œuvres d'art où le design prime, et la MB&F HM8 Mark 2 Blue ne fait pas exception. Elle incarne une esthétique envoûtante, une esquisse qui la différencie et la positionne hors du commun, même au sein de la collection MB&F.

Cette montre est limitée à 33 exemplaires, et son prix s'établit dans les échelons de l'exclusivité. Pour celles et ceux à la recherche d'une montre d'exception, rares seront les occasions de croiser cette merveille sur un autre poignet.

Édition limitée à 33 pièces

Une pièce d'horlogerie rare et convoitée

S'approprier une MB&F HM8 Mark 2 Blue, c'est posséder un fragment de révolution horlogère, un joyau de technicité et d'esthétique, doté d'une aura qui transcende le simple affichage du temps. Une invitation à célébrer chaque seconde avec intensité et passion.