Découvrez la montre G-SHOCK x LMC : un design inédit inspiré de l’univers médical

La collaboration inattendue entre G-SHOCK et LMC donne naissance à une montre DW-5600 unique en son genre qui puise son inspiration dans le milieu hospitalier. Détails fascinants et esthétique inédite, cette pièce d'horlogerie pourrait bien devenir le nouveau coup de cœur des collectionneurs et passionnés d'innovations horlogères. Décryptage d'une alliance où la mode rencontre la fonctionnalité.

Une collaboration surprenante entre LMC et G-SHOCK

La récente association entre LMC (Lost Management Cities), marque coréenne influente dans le streetwear, et G-SHOCK, leader incontesté des montres résistantes, a abouti à la création d'une édition singulière de la célèbre montre DW-5600.

Un mariage de styles entre robustesse et design avant-gardiste.

Une symbolique forte tirée de codes hospitaliers.

Une édition qui promet de marquer les esprits et poignets.

Une esthétique inspirée du monde médical

Le design de la nouvelle montre DW-5600 de G-SHOCK, revisitée par LMC, est une véritable ode au domaine de la santé.

Le choix d'un coloris blanc mat pour rappeler la propreté et la simplicité des hôpitaux.

Un bracelet reprenant les bracelets d'identification des patients pour une touche d'authenticité.

Des détails soignés reflétant l'importance du temps dans le processus de guérison.

Le bracelet intégré explore les codes cliniques avec ses éléments visuels directement inspirés des bracelets que portent les patients hospitalisés.

Un design de bracelet unique en son genre

Le bracelet de cette montre collaborative regorge de détails spécifiques, ajoutant à sa singularité.

Le logo de LMC ainsi que le nom complet de la marque apparaissent en noir sur le bracelet.

Une image emblématique d'un médecin et des champs à remplir avec des données personnelles renforcent l'immersion.

La pointe du bracelet est pourvue d'un code QR et d'un code-barres, fusionnant technologie et design.

Un packaging évoquant les médicaments prescrits

La boîte de cette montre G-SHOCK x LMC n'est pas laissée au hasard et est intégralement repensée pour suivre le thème hospitalier.

La boîte en carton évoque les emballages médicaux avec son apparence et sa matérialité.

Le slogan « Time is Medicine » y est inscrit, illustrant l'importance cruciale du temps dans la thérapeutique.

Disponibilité exclusive et distribution soignée

La sortie de cette montre unique est prévue pour le 25 avril et constituera un événement à part pour les aficionados du temps.