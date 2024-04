Découvrez les 4 nouveautés horlogères les plus spectaculaires de Mars

Alors que Watches & Wonders se profile à l'horizon, le mois de mars nous a déjà réservé son lot de surprises avec des créations exceptionnelles. De l'audace des matériaux à des collaborations inédites, plongez dans l'univers des dernières montres qui redéfinissent le luxe et l'innovation.

La nouvelle interprétation de l'Audemars Piguet Royal Oak

L'Audemars Piguet Royal Oak ne cesse de se réinventer, et sa dernière version en sable d'or, un métal inédit de 18 carats, en est la preuve. D'un diamètre de 41 mm, cette montre associe parfaitement la luminosité de son alliage unique avec un design squeletté, révélant le mouvement tourbillon volant à travers une architecture complexe aux tons rhodium. Son mouvement de calibre 2972 souligne l'engagement de la marque vers l'excellence et l'innovation.

Diamètre : 41 mm

Matériau : sable d'or de 18 carats

Mouvement : calibre 2972

Le Tudor Black Bay Chrono en rose

Le Tudor Black Bay Chrono se pare d'une audacieuse teinte rose, fruit d'une collaboration avec le musicien taiwanais Jay Chou. Ce modèle de 41 mm en acier inoxydable arbore un cadran bombé rose contrasté par des compteurs noirs. Les célèbres aiguilles en forme de flocon de neige de Tudor complètent ce design emblématique. Le mouvement chronographe de manufacture MT5813, certifié COSC, garantit une précision inégalée et une réserve de marche de 70 heures.

Diamètre : 41 mm

Matériau : acier inoxydable

Mouvement : MT5813, certifié COSC

MB&F LM FlyingT ONYX

MB&F enrichit sa collection FlyingT avec une version mettant en avant l'onyx, une pierre précieuse d'un noir profond. Ce choix audacieux est sublimé par un boîtier en or jaune, offrant un contraste saisissant avec le cadran en pierre. Le design en trois dimensions de l'onyx tient compte des contraintes techniques, tout en ménageant une ouverture asymétrique pour le tourbillon. Le résultat est une pièce d'horlogerie de 38,5 mm d'une élégance et d'une complexité fascinantes.

Diamètre : 38,5 mm

Matériau : or jaune et onyx

Design : cadran en pierre tridimensionnel

Girard-Perregaux Laureato, 38mm avec lunette en diamants

La Girard-Perregaux Laureato de 38 mm avec lunette en diamants offre l'équilibre parfait entre sophistication et quotidien. Avec son cadran de teinte cuivrée, elle rend hommage à un modèle historique de la marque des années 1950. La montre, construite en acier inoxydable, propose une touche discrète de luxe grâce à sa lunette sertie de diamants. Le mouvement mécanique à remontage automatique GP03300-2034, avec sa masse oscillante en or rose, est visible à travers le fond de boîte transparent, révélant la beauté et la précision de l'horlogerie suisse.

Diamètre : 38 mm

Matériau : acier inoxydable et cadran cuivré

Mouvement : GP03300-2034 avec masse oscillante en or rose

Ces nouveautés montrent une fois de plus la vitalité et la capacité d'innovation des marques horlogères de luxe, proposant des pièces qui, tout en respectant l'héritage, ouvrent de nouvelles voies dans le design et la technologie des montres. Qu'il s'agisse de matériaux inédits, de collaborations étonnantes ou de prouesses techniques, chaque création nous invite à regarder le temps qui passe d'un œil nouveau.