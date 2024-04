Wear OS 3 : Votre montre est-elle compatible ? Découvrez les détails de la mise à jour !

Explorez Wear OS 3 de Google, un tournant majeur pour les montres connectées, et découvrez si votre appareil peut bénéficier de cette mise à jour.

Qu'est-ce que Wear OS ?

Wear OS est le système d'exploitation de Google pour montres connectées, équivalent à watchOS pour l'Apple Watch. En partenariat avec des fabricants tels que Samsung, OnePlus, Mobvoi, Tag Heuer, Xiaomi et Montblanc, Google offre Wear OS sur une diversité d'appareils. Bien que l'expérience utilisateur soit globalement la même sur tous les appareils, certaines variations existent, comme la surcouche One UI Watch de Samsung qui utilise par défaut Samsung Health pour le suivi d'activités.

Les nouveautés de Wear OS 3

Wear OS 3, dévoilé en 2021 par Google et Samsung, a été le premier grand renouveau du système d'exploitation depuis 2017. Il a marqué un point d'inflexion important, avec l'arrivée de Samsung comme partenaire majeur et l'intégration de nouveaux OEMs. Ce système d'exploitation améliore considérablement les applications et l'intégration des services tiers, et continue de propulser l'expérience utilisateur en avant en 2024 avec Wear OS 4.

Améliorations des performances : Google a annoncé une augmentation de performance de 30% avec Wear OS 3, incluant des animations plus fluides et une réduction des temps de chargement des applications.

: Google a annoncé une augmentation de performance de 30% avec Wear OS 3, incluant des animations plus fluides et une réduction des temps de chargement des applications. Changement dans Google Wallet : De nombreuses améliorations ont été apportées à Google Wallet, permettant de stocker des billets, des passes d'embarquement, des détails de vaccins et des cartes de paiement.

: De nombreuses améliorations ont été apportées à Google Wallet, permettant de stocker des billets, des passes d'embarquement, des détails de vaccins et des cartes de paiement. Assistant Google amélioré : Les améliorations de Google Assistant permettent désormais une utilisation sans le mot-clé « Hey, Google », en écoutant plutôt des commandes courantes.

: Les améliorations de Google Assistant permettent désormais une utilisation sans le mot-clé « Hey, Google », en écoutant plutôt des commandes courantes. Plus de tuiles tierces : L'API pour ces widgets glissables a été ouverte à plus de développeurs tiers, enrichissant l'expérience utilisateur avec plus d'options.

: L'API pour ces widgets glissables a été ouverte à plus de développeurs tiers, enrichissant l'expérience utilisateur avec plus d'options. Fonction SOS : Une nouvelle fonctionnalité SOS permet d'appeler rapidement un contact en cas d'accident ou d'urgence.

Montres compatibles avec Wear OS 3

La liste des montres compatibles avec Wear OS 3 est sélective, mais elle comprend des modèles importants :

Samsung Galaxy Watch 5 & Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4 & Watch 4 Classic

Google Pixel Watch

Montblanc Summit 3

Fossil Gen 6

Skagen Falster Gen 6

Michael Kors Access 6

Diesel Griffed Gen 6

Citizen CZ Smart Gen 2

Razer x Fossil Gen 6

TicWatch Pro 3

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

TicWatch E3

Tag Heuer Connected Calibre E4

Cette liste pourrait s'agrandir avec le temps, surtout avec l'arrivée de Wear OS 4.

Que peut faire une montre Wear OS ?

Les montres Wear OS offrent de nombreuses fonctionnalités, allant du suivi d'activités et des entraînements à l'accès à Google Assistant et Google Wallet. Elles permettent également de recevoir les notifications et les appels de votre smartphone, d'utiliser Google Maps pour la navigation et de suivre votre emplacement grâce au GPS.

Quelles applications sont disponibles sur Wear OS ?

Avec le déploiement de Wear OS 3, de nombreuses applications ont été reconstruites ou améliorées, notamment Spotify, Adidas Running, Google Maps et Google Calendar, rendant l'expérience utilisateur plus riche et plus intégrée.

Wear OS 3 représente une avancée significative pour les montres connectées, offrant des améliorations de performance, de nouvelles fonctionnalités et une meilleure intégration des applications. Si votre montre est compatible, la mise à jour vers Wear OS 3 est fortement recommandée pour profiter de ces avantages.