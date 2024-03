Les nouvelles vagues d’innovation : La collection Tag Heuer Aquaracer sous le microscope

En 2021, la collection Aquaracer de Tag Heuer a bénéficié d'une refonte majeure, introduisant de nouveaux matériaux comme la céramique et le titane, ainsi que deux nouveaux mouvements. Puisant dans le patrimoine de ses montres de plongée, cette collection représente une fusion entre passé et présent, offrant des montres à la fois audacieuses, performantes et élégantes.

Un héritage revisité

L'Aquaracer Professional 300 « Tribute to Ref. 844 » en édition limitée et en titane symbolise le plus direct des clins d'œil au passé avant-gardiste suisse de la marque. Suivis par le « Night Diver » au cadran entièrement luminescent et le « Orange Diver » introduit en mars 2022, ces modèles soulignent la capacité de Tag Heuer à se réinventer tout en rendant hommage à son héritage.

Les six signatures d'une icône

La réinvention de l'Aquaracer s'appuie sur six caractéristiques signature, dont la lunette rotative unidirectionnelle à 12 côtés avec un insert en céramique intégré. La modernisation ne s'arrête pas là : cristal de saphir amélioré, index octogonaux, couronne à 12 côtés, et une conception affinée du boîtier et du bracelet métallique pour une ergonomie optimale.

Un mouvement à la hauteur des ambitions

Derrière le fond de boîte gravé du casque de scaphandrier, se trouve le Calibre 5 automatique de Tag Heuer, promettant fiabilité avec ses 38 heures de réserve de marche. Cette attention aux détails est également présente dans le « Orange Diver » avec son système d'ajustement fin du bracelet.

La conquête des profondeurs

L'Aquaracer Professional 1000 Superdiver, avec sa résistance à l'eau jusqu'à 1 000 mètres et son mouvement Calibre TH30-00 certifié COSC, produit exclusivement pour Tag Heuer par Kenissi, marque un chapitre important pour la marque en termes de fiabilité et de durabilité.

Technologie solaire et innovations

L'ajout du « Solargraph » à la gamme Aquaracer Professional 200, alimenté par le mouvement Calibre TH50-00 de La Joux-Perret, illustre l'engagement de Tag Heuer envers l'innovation, offrant une réserve de marche exceptionnelle activée par l'énergie solaire.

Un design qui parle

La collection Aquaracer ne se contente pas d'introduire des innovations techniques; elle repousse également les limites du design, avec des matériaux composites uniques et une finition qui assure à la fois légèreté et robustesse, sans négliger l'esthétique distinctive de Tag Heuer.

Un compagnon pour l'aventure

Frédéric Arnault résume parfaitement l'esprit de la collection Aquaracer : un compagnon pour une vie pleine d'aventures et de réalisations, au-delà des frontières conventionnelles. La collection Aquaracer incarne cette philosophie, en combinant histoire, innovation et design, pour accompagner ses porteurs dans toutes leurs explorations.

Caractéristiques techniques

Tag Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph : Boîtier en acier avec DLC, mouvement solaire TH50-00, résistance à l'eau jusqu'à 200 m, lunette en carbone unidirectionnelle.

Tag Heuer Aquaracer Professional 1000 Superdiver : Boîtier en titane de grade 5, mouvement Calibre TH30-00, résistance à l'eau jusqu'à 1 000 m, valve automatique à hélium.

Vers de nouveaux horizons

L'Aquaracer de Tag Heuer navigue à la croisée des chemins entre tradition et avant-garde, prouvant qu'une montre peut être à la fois un instrument de précision et un symbole d'aventure. En continuant d'innover et de s'inspirer de son riche héritage, Tag Heuer définit de nouveaux standards dans le monde de l'horlogerie de luxe.