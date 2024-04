Montres connectées : votre santé au poignet, mythe ou réalité ?

Les montres intelligentes et les bracelets connectés se positionnent aujourd'hui comme des outils de suivi de la santé à part entière. Ils prétendent mesurer avec une précision médicale notre pression artérielle, mais peut-on leur faire confiance ?

Introduction aux montres biométriques

Le marché des montres connectées, après avoir révolutionné le suivi de l'activité physique, intègre maintenant des fonctionnalités médicales avancées comme la mesure des constantes vitales. Parmi celles-ci, la pression artérielle est un indicateur clé de la santé cardiaque.

Valeur systolique : pression lors de la contraction cardiaque

Valeur diastolique : pression entre les battements

Intervalle de normalité : entre 90/60 mmHg et 120/80 mmHg

La fiabilité des données récoltées par les gadgets portables reste sujet à débat, avec des modèles plus ou moins précis.

Une technologie de mesure complexe

Contrairement aux tensiomètres classiques, les montres connectées utilisent la photopléthysmographie pour estimer la pression artérielle. Cette méthode, bien que révolutionnaire, convertit les fluctuations du volume sanguin en données chiffrées par le biais de lumières LED et de capteurs.

Descriptif détaillé des technologies :

Photopléthysmographie : capteurs optiques mesurant les variations de flux sanguin

Ondes de pouls : estimations indirectes de la pression sanguine

Distance des ondes de pouls : calculs de la pression à partir du déplacement des signaux cardiaques

Des marques comme Samsung préconisent la calibration régulière avec des tensiomètres pour maintenir la précision.

Les risques d'erreurs de mesure

Plusieurs facteurs peuvent biaiser les mesures prises par ces dispositifs :

Interférences dues au mouvement ou à la transpiration

Influence de la température et du teint de la peau

Diversité des résultats selon le point de mesure

La fiabilité est donc limitée et il est recommandé de doubler les mesures par des méthodes traditionnelles plus fiables.

Fiabilité de la mesure d'oxygène dans le sang

La fonctionnalité de mesure de la saturation d'oxygène a gagné en popularité suite à la pandémie de COVID-19. Les montres modernes peuvent indiquer une tendance, mais elles n'égalent pas la précision des dispositifs médicaux professionnels.

Points à prendre en compte :

Les écarts avec les appareils médicaux sont parfois significatifs

Ils servent davantage à détecter des changements anormaux qu'à donner une mesure précise

La précision incarnée : Samsung Galaxy Watch5

Samsung Galaxy Watch5 se distingue par sa capacité à offrir des mesures de pression artérielle proches de celles des tensiomètres médicaux. Cependant, elle doit être calibrée tous les mois pour garantir son exactitude.

Avantages significatifs :

Batterie longue durée pour une utilisation quotidienne sans contrainte

Capacités de mesure de la fréquence cardiaque

Conformité aux normes pour une mesure précise de la tension

Il est essentiel de rappeler que Samsung indique explicitement que sa montre n'est pas destinée à diagnostiquer ou traiter des affections médicales.

Pour aller plus loin

La confiance dans ces technologies est à nuancer, et l'avis d'un médecin reste indispensable pour une évaluation réelle de votre état de santé. Ainsi, les montres connectées doivent être vues comme des compléments d'information et non comme des substituts aux équipements médicaux spécialisés.

Considérations finales :