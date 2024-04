Découvrez la nouvelle TAG Heuer Carrera Glassbox : un cadran Panda et un bracelet qui révolutionnent le modèle !

La TAG Heuer Carrera « Glassbox » s'enrichit d'un bracelet et d'un cadran Panda, fusionnant héritage et modernité dans un design époustouflant.

Un retour sur l'expérience avec la Carrera « Glassbox »

Lorsque j'ai eu l'occasion de porter la nouvelle TAG Heuer Carrera « Glassbox » pendant une semaine, un détail me semblait manquer : la présence d'un bracelet. Aujourd'hui, notre souhait est exaucé. Cette dernière nouveauté de la gamme Glassbox fait écho à la Carrera vintage référence 7753SN, mais dans un boîtier revisité de 39mm de la deuxième génération « Glassbox ». En répondant aux critiques fréquentes de l'année dernière, TAG Heuer démontre son engagement à faire évoluer ce modèle, qui pourrait bien être mon préféré de la collection croissante Carrera Glassbox.

Caractéristiques techniques et design du nouveau modèle

La nouvelle Carrera Glassbox (réf. CBS2216.BA0041) arbore le même boîtier en acier inoxydable que les modèles à cadran noir et bleu de l'année précédente, mesurant 39 x 13.86mm (46mm de longueur entre les cornes). Le cadran est en argent rayonnant avec des compteurs noirs et des accents rouges sur les aiguilles, la pointe de l'aiguille du chronographe et le chemin de fer. À l'intérieur, on trouve le calibre manufacture TH20-00, un mouvement chronographe automatique impressionnant, battant à 4 Hz et offrant une réserve de marche de 80 heures. Ce calibre est la prochaine génération du calibre Heuer 02, introduit en interne par TAG en 2017, avec un mécanisme à roue à colonnes et embrayage vertical.

Le calibre est visible à travers le fond en saphir. Bien que la finition industrielle ne soit pas très attrayante, il est toujours intéressant de voir une roue à colonnes en action, élément clé du mécanisme du chronographe.

L'expérience utilisateur améliorée

J'ai déjà abondamment discuté de la sensation de la Glassbox au poignet : compacte, agréable à porter, avec ce cadran incliné qui, au fil d'une semaine d'utilisation, est passé de bizarre à absolument captivant.

Cette année, la version panda surpasse les modèles bleu et noir car elle réussit mieux à fusionner les inspirations vintage du panda 7753SN avec des touches modernes. Bien que je sois toujours partagé sur la présence d'une trotteuse fantôme et d'une date découpée à 6 heures, les accents rouges me convainquent.

La caractéristique la plus étrange de la Glassbox est probablement son cadran concave, qui monte pour remplir le haut cristal saphir. Mais cette nouvelle version place le tachymètre en noir, ce qui a pour effet visuel de briser cette inclinaison. Je pense que c'est un excellent choix de design et rend le cadran plus réussi que les modèles de l'année dernière.

Le bracelet, un ajout très attendu

Le bracelet est un simple trois maillons entièrement brossé. Le fermoir pliant est poli et doté de boutons-poussoirs à double déclenchement pour l'ouverture. Il s'articule agréablement autour du poignet et comprend des maillons entiers et demi pour faciliter l'ajustement. C'est le même design de bracelet que l'on retrouve sur les Carrera à trois aiguilles.

La Carrera méritait un bon bracelet. Beaucoup de Carreras Heuer vintage étaient livrées sur de magnifiques bracelets Gay Frères, et il semblait un peu incomplet que l'option ne soit pas au moins proposée dans le catalogue. Bien que je pense que le look du bracelet à trois maillons convient bien à la Glassbox, j'aurais aimé que

TAG Heuer s'inspire davantage de l'héritage de ces bracelets GF pour créer quelque chose de nouveau pour ce qui est devenu son chronographe Carrera phare.

TAG Heuer a annoncé que le prix de vente au détail de la nouvelle Carrera panda sur bracelet serait de 6 500 CHF, ce qui est légèrement supérieur aux 6 450 $ (6 300 CHF) sur bracelet en cuir. Ce n'est pas un bracelet innovant, mais TAG Heuer ne vous facture pas plus cher pour autant.

Avec l'ajout d'un cadran inspiré du patrimoine et d'un bracelet, TAG Heuer semble nous montrer son engagement à faire de la Carrera Glassbox un véritable fleuron de la marque. C'est un pas en avant significatif pour la collection, et je suis impatient de voir ce qui suivra.