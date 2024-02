LVMH vise le marché horloger de 30 milliards de dollars avec des créations haut de gamme et réinventées

À l'heure où le marché mondial des montres de luxe est estimé à environ 30 milliards de dollars cette année, LVMH mise sur l'innovation et le prestige pour capturer une part plus importante de ce secteur en pleine croissance. Avec la nomination de Frédéric Arnault à la tête de sa nouvelle division horlogère et le lancement de modèles toujours plus luxueux, le géant du luxe entend séduire les générations montantes et affirmer sa position dans un marché où la concurrence est acharnée.

Une division Hhorlogère sous nouvelle direction

La stratégie d'expansion dans l'univers horloger par LVMH s'est concrétisée par la création d'une division dédiée, pilotée par Frédéric Arnault, âgé de seulement 29 ans. En tant que fils du président-directeur général de LVMH, Bernard Arnault, Frédéric apporte un vent de dynamisme et d'innovation au groupe. Sous son impulsion, les marques telles que TAG Heuer, Hublot et Zenith sont destinées à bénéficier d'une direction axée sur l'audace créative et les matériaux avant-gardistes.

Avec des ventes combinées avoisinant les 2 milliards de dollars l'année précédente, ces marques représentent une force significative au sein du portefeuille diversifié de LVMH qui inclut également Louis Vuitton, Bulgari et Dior.

Luxe, performance et résilience

Malgré un contexte économique marqué par des taux d'intérêt en hausse et une crainte récessionniste, les dirigeants de LVMH se montrent optimistes pour l'année 2024. Cette confiance repose sur plusieurs facteurs clés :

La résilience du consommateur américain face aux fluctuations économiques.

face aux fluctuations économiques. L'appétit insatiable pour le luxe chez les consommateurs fortunés qui privilégient qualité supérieure et savoir-faire artisanal.

Cette tendance est corroborée par Jean-Christophe Babin, PDG de Bulgari, qui constate une demande accrue pour des produits exceptionnels dans tous les domaines d'activité de la marque – joaillerie, hôtellerie, mode ou encore parfumerie.

Focalisation sur la clientèle féminine

LVMH ne néglige pas le segment en plein essor des montres pour femmes. Forts d'une présence croissante sur les réseaux sociaux et d'une offre spécifiquement pensée pour elles, ces garde-temps attirent désormais un public féminin plus large. Les femmes indépendantes et fortunées constituent ainsi un moteur supplémentaire pour la croissance des ventes.

Innovation et réinvention permanente

Dans le monde compétitif des montres de luxe, rester pertinent implique une innovation constante. TAG Heuer a brillamment relevé ce défi avec son modèle Carrera Plasma orné de diamants cultivés en laboratoire. Cette pièce phare symbolise parfaitement la philosophie d'innovation continue, avec un prix dépassant le demi-million de dollars et une liste d'attente impressionnante.

Zenith aussi revisite son héritage avec brio en proposant notamment sa Chronomaster Triple Calendar inspirée d'un prototype rare datant de 1970. Toutefois, même dans cette quête perpétuelle du renouveau, Zenith tient à offrir un rapport qualité-prix compétitif apprécié par sa clientèle jeune.

Vers des hautes sphères tarifaires

Tandis que Zenith joue sur l'équilibre entre accessibilité et exclusivité, Hublot choisit l'ascension vers le très haut-de-gamme avec son nouveau modèle limité MP-10 Tourbillon Weight Energy System à 250 000 dollars. Limitée à seulement 50 exemplaires, cette création audacieuse illustre parfaitement la devise d'Hublot : «l'art de la fusion», mariant tradition séculaire horlogère à des innovations techniques spectaculaires.