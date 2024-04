Les Nouveautés Éblouissantes de TAG Heuer pour la Collection Carrera à Watches & Wonders 2024

Découvrez les dernières innovations de TAG Heuer présentées à Watches & Wonders 2024, incluant des mises à jour captivantes de la collection Carrera et un chronographe Monaco à rattrapante, célébrant 55 ans d'histoire.

Le Carrera Chronographe Cadran Panda

Le nouveau Carrera Chronographe Cadran Panda incarne l'évolution emblématique de la collection Carrera, rendant hommage à son héritage riche tout en naviguant vers un avenir marqué par le design novateur et une fonctionnalité améliorée. Cette montre, connue pour sa lisibilité exemplaire et son style intemporel, demeure un symbole de l'engagement de TAG Heuer envers l'excellence depuis son lancement en 1963.

Inspiré du modèle 7753 SN célèbre pour son cadran « panda », ce design offre un contraste saisissant qui améliore la lisibilité.

Des avancées modernes telles que le design Glassbox, un boîtier en acier de 39mm avec un cristal saphir et l'intégration du mouvement Heuer 02.

Une réserve de marche de 80 heures et une garantie prolongée de 5 ans.

La sortie de ce modèle est prévue pour juin 2024, au prix de 7 200 USD (environ 6 600 €).

La Carrera Date 36mm

La série Carrera Date 36mm est une autre addition exquise à la prestigieuse collection Carrera, chaque modèle étant un symbole de sophistication féminine et de luxe. Ces montres, utilisant des matériaux précieux tels que l'or rose 18K, la nacre et les diamants, incarnent un luxe discret et un raffinement élevé.

Des cadrans en cuivre captivant avec finition brossée, en nacre blanche avec piste dégradée, et un modèle combinant la nacre et l'éclat luxueux des diamants.

Le bracelet emblématique Carrera H disponible en acier ou en un mélange d'acier et d'or rose 18K.

Mouvement automatique Calibre 7 avec une réserve de marche de 56 heures.

Les nouveaux modèles TAG Heuer Carrera Date 36mm sont attendus pour juin 2024, avec des prix variant entre 5 200 et 7 410 USD (de 4 800 € à 6 800 € environ).

Le Chronographe Carrera Skipper

Le Chronographe Carrera Skipper, maintenant magnifiquement réalisé en or rose 18K, marque un retour grandiose dans le monde de la voile. Cette version luxueuse est conçue pour ceux qui apprécient à la fois l'art de la voile et la haute horlogerie.

Inspiré du Skipper Référence 7754 de 1968, il combine un cadran principal bleu de mer avec des sous-cadrans de couleurs vives pour une lisibilité optimale.

Couleurs inspirées de la voile, visibilité claire contre le fond de la mer.

Boîtier en or rose 18K de 39mm, fini brossé et poli.

Cette montre est prévue pour une sortie en juin 2024, à un prix de 21 500 USD (environ 19 700 €).

Le Chronographe Monaco à Rattrapante

Enfin, TAG Heuer démontre une fois de plus son expertise dans le domaine de la haute horlogerie d'avant-garde avec le lancement du Chronographe Monaco à Rattrapante, disponible en éditions rouge et bleue. Cette montre est un hommage à l'hé

ritage riche de la marque et à son innovation constante.

Boîtier innovant mi-titane grade 5, mi-saphir, offrant non seulement une esthétique impressionnante mais aussi une légèreté remarquable.

Le calibre mécanique à rattrapante TH81-00, le mouvement chronographe automatique le plus léger jamais créé par TAG Heuer.

Design audacieux et fonctionnalités de précision pour mesurer deux intervalles de temps distincts simultanément.

Attendu pour juin 2024, ce modèle sera commercialisé à partir de 138 000 USD (environ 126 500 €).

Cette année à Watches & Wonders, TAG Heuer ne se contente pas de célébrer son héritage ; la marque redéfinit l'avenir de l'horlogerie avec des créations qui marient tradition et modernité, tout en restant fidèles à l'esprit de performance et d'innovation qui les caractérise. Pour les amateurs de montres et les collectionneurs, ces nouveautés TAG Heuer sont des ajouts incontournables, alliant esthétique intemporelle et fonctionnalités avancées.