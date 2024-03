La révolution horlogère est en marche : la MoonSwatch Snoopy d’Omega x Swatch débarque !

Découvrez la dernière sensation du monde des montres : la MoonSwatch Snoopy d'Omega x Swatch, un must-have absolu avec sa fonction phases de lune. Son look tout blanc séduira les fans de la NASA.

Une attente pleine de suspense

Après une série de teasings captivants, la tant attendue MoonSwatch Snoopy a enfin atterri, devançant les prévisions des annonces imprimées de Swatch qui mettaient en scène l'empreinte de la patte du célèbre chien de bande dessinée sur la surface lunaire. Cette collaboration entre Omega et Swatch, baptisée Mission to Moonphase, présente un modèle entièrement blanc, célébrant la pleine lune. Disponible dès le 26 mars, son prix reste cependant un mystère, à l'image des précédentes MoonSwatch, cette édition ne sera pas limitée, laissant la chance à tous de s'en procurer un exemplaire tôt ou tard.

Caractéristiques techniques et esthétiques

Cette nouvelle MoonSwatch Snoopy ne se contente pas de reprendre les fonctionnalités des modèles précédents, telles que le chronographe. Elle innove avec l'ajout d'une fonction phases de lune, illustrant les différents états de notre satellite naturel sur un cadran secondaire situé à 2 heures, avec le personnage de Snoopy allongé sur la lune. C'est une première pour Swatch, qui associe ici phase de lune et chrono dans un seul et même modèle.

Des détails cachés

Omega continue de surprendre en dissimulant des citations de la bande dessinée de Snoopy dans les motifs de lunes et d'étoiles, révélés sous lumière UV. Le dos de la montre de 42 mm révèle un autre clin d'œil avec une empreinte de patte de Snoopy sur la lune, visible sur le couvercle de la pile, accompagné d'un bracelet en Velcro « prêt pour l'espace », lui aussi tout blanc.

Un succès annoncé

La connexion entre Snoopy et Omega est de longue date, et cette nouvelle itération de la collaboration avec Swatch promet d'être le modèle le plus populaire, fort de son originalité et de sa nouveauté, loin des critiques parfois adressées aux versions jugées gadgets. Ceux aspirant à se procurer cette version devront, comme pour les précédentes, faire preuve de patience et se rendre dans les boutiques Swatch sélectionnées, la vente en ligne restant hors de portée.

Une connexion spatiale célébrée

Le lien entre Omega et l'espace, renforcé par le prix Silver Snoopy décerné par la NASA, est au cœur de cette collaboration. Omega fut honorée de cette distinction en 1970, suite au rôle crucial joué par le chronographe Speedmaster lors de la mission Apollo 13. Ce n'est qu'en 2003 que la première Speedmaster Snoopy fut créée, célébrant l'héritage spatial de la marque.

L'accessibilité exclusive

Disponible à partir du 26 mars dans les boutiques Swatch sélectionnées, la MoonSwatch Mission to Moonphase impose une règle stricte : un achat par personne, par jour, par boutique. Cette politique vise à rendre la montre accessible au plus grand nombre, tout en préservant son caractère unique.

Modèle innovant avec fonction phases de lune et chronographe

Esthétique blanche épurée célébrant la pleine lune

Détails cachés révélés sous lumière UV, enrichissant l'expérience

Strap Velcro « prêt pour l'espace », confort et style assurés

Disponibilité en boutique, une démarche vers l'exclusivité

La MoonSwatch Snoopy d'Omega x Swatch, entre tradition horlogère et hommage spatial, s'affirme comme la pièce incontournable pour les amateurs d'horlogerie et les fans de l'univers spatial. Une véritable étoile dans le monde des montres, à ne pas manquer !