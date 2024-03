Découverte : La montre MoonSwatch Mission to the Moonphase, une collaboration stellaire entre Omega et Swatch

Swatch, en collaboration avec Omega, lève le voile sur sa toute dernière création, la MoonSwatch Mission to the Moonphase. Cet ajout au sein de la collection ultra-populaire célèbre l'iconique Snoopy dans une complication lunaire inédite.

Un héritage historique

L'association de Snoopy avec les montres Omega Speedmaster n'est pas fortuite. Ce personnage de bande dessinée a été choisi par la NASA comme emblème de réussite exceptionnelle lors des missions spatiales, incarnant ainsi un symbole de sécurité et de succès dans le vol humain. Apparu sur divers modèles Speedmaster, Snoopy fait aujourd'hui son entrée remarquée sur une MoonSwatch.

La MoonSwatch prend une nouvelle dimension

La nouvelle MoonSwatch Mission to the Moonphase se distingue par son boîtier en Biocéramique blanche et son cristal plastique biosourcé, reprenant la forme emblématique de l'Omega Speedmaster. Cette montre intègre une complication de phase de lune, illustrée par un Snoopy endormi sur le disque de la phase de lune, ajoutant une touche ludique et collectionnable à ce modèle.

Un design tout en blanc

Adoptant un profil entièrement blanc, le cadran de la MoonSwatch Mission to the Moonphase présente des éléments imprimés noirs, contrastant avec le thème lunaire. La complication de phase de lune, phosphorescente, cache une citation de la célèbre bande dessinée, révélée sous une lumière UV, ajoutant une dimension secrète pour les collectionneurs.

Un mouvement adapté

Bien que Swatch n'ait pas précisé le mouvement utilisé, la configuration et les fonctionnalités suggèrent une variante du calibre à quartz ETA G10.962, spécialisé dans l'affichage de la phase de lune. Ce choix de mouvement souligne l'engagement d'Omega et Swatch à offrir une précision et une fonctionnalité exceptionnelles, même dans leurs collaborations les plus ludiques.

Un bracelet assorti et élégant

Complétant son allure blanche immaculée, la montre est équipée d'un bracelet en Velcro blanc doté de composants en Biocéramique, suivant la tradition des bracelets Velcro trouvés dans le reste de la collection MoonSwatch.

Accessibilité et collection

Alors que les modèles Speedmaster Silver Snoopy d'Omega représentent des pièces de collection haut de gamme, la MoonSwatch Mission to the Moonphase, avec son prix de vente officiel bien plus accessible, offre aux passionnés d'horlogerie une opportunité unique d'intégrer un modèle emblématique à leur collection, sans compromettre la qualité ou l'histoire.

Cette nouvelle création entre Omega et Swatch marque non seulement un hommage à l'histoire spatiale et à l'héritage horloger, mais aussi une célébration de l'innovation et de la créativité. Avec l'annonce de « plus à venir… », les amateurs d'horlogerie peuvent s'attendre à d'autres expansions fascinantes de cette collaboration. Une chose est sûre, la MoonSwatch Mission to the Moonphase s'annonce comme un nouveau jalon dans l'univers des montres collaboratives, alliant l'expertise d'Omega à l'esprit ludique de Swatch.