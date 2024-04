Omega dévoile ses nouveaux modèles Speedmaster 38 en Or et Acier

Découvrez les huit nouvelles références de la collection Speedmaster 38, proposées en or Sedna, or Moonshine et acier inoxydable, qui séduiront les amateurs de montres élégantes et sportives dotées d'un riche héritage chronographique et spatial.

Les origines de la Speedmaster 38

Lancée en 2017, la Speedmaster 38 d'Omega a rapidement conquis le cœur des aficionados avec son modèle phare, le « Cappuccino », caractérisé par un cadran crème et des compteurs ovales marron. Disponible avec ou sans lunette sertie de diamants, cette montre combinait habilement l'acier inoxydable et l'or rose 18 carats Sedna.

Matériaux de luxe : Combinaison d'acier inoxydable et d'or Sedna 18 carats.

: Combinaison d'acier inoxydable et d'or Sedna 18 carats. Design populaire: Le modèle « Cappuccino » reste le plus apprécié de la série.

Nouveautés de la collection Speedmaster 38

Sept ans après son lancement, Omega enrichit cette collection avec de nouvelles variantes, intégrant des métaux précieux et des diamants. Chaque modèle est désormais orné d'une lunette pavée de 52 diamants totalisant 1,5 carats, de sous-cadrans cerclés de diamants et d'une couronne également sertie de diamants.

Or Sedna : Deux modèles avec cadran PVD marron et détails en or rose 18 carats.

: Deux modèles avec cadran PVD marron et détails en or rose 18 carats. Or Moonshine : Deux variantes en or Moonshine 18 carats avec cadran PVD vert et sous-cadrans argentés.

: Deux variantes en or Moonshine 18 carats avec cadran PVD vert et sous-cadrans argentés. Acier inoxydable: Quatre modèles offrant un choix de cadrans PVD marron ou vert, avec bracelets en acier ou en cuir.

Caractéristiques techniques

Au cœur de la Speedmaster 38 se trouve le calibre Omega 3330. Ce mouvement chronographe automatique de 4 Hz offre une réserve de marche de 52 heures, est équipé d'un échappement Co-Axial, d'un spiral en silicium et est certifié chronomètre par le COSC. Omega prévoit de mettre à jour ces modèles avec la certification Master Chronometer, suivant l'exemple de la collection De Ville.

Mouvement : Calibre Omega 3330 avec échappement Co-Axial et spiral en silicium.

: Calibre Omega 3330 avec échappement Co-Axial et spiral en silicium. Certification: Chronomètre certifié COSC, avec une mise à niveau prévue pour la certification Master Chronometer.

Disponibilité et prix

Les nouvelles additions à la collection Speedmaster 38 seront disponibles à partir du 24 avril 2024. Elles apparaîtront d'abord dans les boutiques Omega avant d'atteindre les détaillants autorisés. Dans les pays où Omega propose des achats en ligne, il sera également possible de les acquérir directement via le site web de la marque.

Prix : À partir de 19 300 € pour les modèles en acier sur bracelet cuir et jusqu'à 51 500 € pour les versions en or complet sur bracelet.

: À partir de 19 300 € pour les modèles en acier sur bracelet cuir et jusqu'à 51 500 € pour les versions en or complet sur bracelet. Poids: De 127 grammes pour le modèle en or Sedna sur bracelet cuir à 214 grammes pour le modèle en or Moonshine sur bracelet en or.

En résumé, la nouvelle gamme Speedmaster 38 d'Omega promet de combiner luxe et performance avec des finitions en or et acier, destinée à ceux qui cherchent une montre à la fois sportive et chic. Avec son héritage lié à la chronographie et à l'exploration spatiale, ce modèle continuera à fasciner les passionnés d'horlogerie et les collectionneurs.