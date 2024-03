Du Jaeger-LeCoultre de Robert Downey Jr. au Rolex de Roger Federer : les 16 meilleures montres des Oscars

Les plus grandes célébrités d'Hollywood ont affiché un jeu de poignet impressionnant pour l'événement le plus prestigieux de la saison des récompenses.

Un tapis rouge sous le signe de l'horlogerie de luxe

Lors de la 96e cérémonie des Academy Awards, les étoiles d'Hollywood n'ont pas lésiné sur les moyens pour briller, notamment au poignet. Sur le tapis rouge, nous avons été témoins des montres les plus convoitées de l'année passée, allant du Cartier Santos-Dumont Micro-Rotor de Ke Huy Quan au Rolex Daytona Le Mans de Roger Federer. Mais ce ne sont pas les seuls modèles qui ont attiré notre attention. Voici une sélection des montres les plus remarquables de la soirée.

Les choix emblématiques des célébrités

Roger Federer a opté pour un Rolex Daytona Le Mans, ajoutant un nouveau joyau à sa collection impressionnante de montres portées tant sur qu'en dehors des courts.

a opté pour un Rolex Daytona Le Mans, ajoutant un nouveau joyau à sa collection impressionnante de montres portées tant sur qu'en dehors des courts. Robert Downey Jr. , récompensé lors de cette cérémonie, a choisi une Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronographe en or rose, confirmant son goût raffiné en matière d'horlogerie.

, récompensé lors de cette cérémonie, a choisi une Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronographe en or rose, confirmant son goût raffiné en matière d'horlogerie. L'ambassadeur de TAG Heuer, Ryan Gosling , a illuminé la soirée avec une pièce de la marque ornée de diamants, y compris un diamant rose sur le cadran, reflétant parfaitement l'esprit de son dernier film, Barbie.

, a illuminé la soirée avec une pièce de la marque ornée de diamants, y compris un diamant rose sur le cadran, reflétant parfaitement l'esprit de son dernier film, Barbie. Matthew McConaughey , présentateur de la soirée, a marqué les esprits avec une montre Jacob & Co. Jean Bugatti, s'inspirant du tableau de bord de la voiture de luxe ultime.

, présentateur de la soirée, a marqué les esprits avec une montre Jacob & Co. Jean Bugatti, s'inspirant du tableau de bord de la voiture de luxe ultime. Bradley Cooper , vêtu d'un costume sur mesure Louis Vuitton, a complété son look avec une variation en or rose de la montre Tambour de la Maison.

, vêtu d'un costume sur mesure Louis Vuitton, a complété son look avec une variation en or rose de la montre Tambour de la Maison. Cillian Murphy, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur, a choisi une Omega De Ville Prestige en acier inoxydable, affirmant son élégance naturelle.

L'horlogerie, une passion partagée à Hollywood

Ces choix illustrent la passion partagée pour l'horlogerie de luxe au sein de l'industrie cinématographique. Chaque montre, soigneusement sélectionnée pour compléter le look de ces icônes du cinéma, raconte une histoire de succès, d'élégance et d'un goût exquis pour les objets de valeur. Les Oscars ont une fois de plus prouvé que, bien au-delà de leur rôle fonctionnel, les montres de luxe sont de véritables déclarations de style sur le tapis rouge.

Des montres qui laissent une empreinte indélébile

Les montres portées lors de la 96e cérémonie des Academy Awards resteront dans les annales comme des exemples parfaits de la façon dont le choix d'une montre peut enrichir et compléter l'image publique d'une célébrité. De l'élégance classique au luxe avant-gardiste, chaque pièce reflète la personnalité et le parcours unique de son porteur. En définitive, ces montres ne sont pas seulement des accessoires de mode ; elles sont devenues des symboles de reconnaissance et de réussite dans le monde du cinéma.