Découvrez pourquoi les G-SHOCK haut de gamme valent leur prix d’or !

Dans l'univers des montres, certaines pièces sortent du lot par leur design, leur technologie et, parfois, leur prix. Les G-SHOCK haut de gamme en font partie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ces joyaux de technologie pour comprendre leur valeur inestimable.

Une identité incontournable

La marque G-SHOCK s'impose par une identité forte, marquée par trois adjectifs clés : robustesse, style et accessibilité. Conçues initialement comme des montres abordables, certaines pièces de la collection dépassent désormais les 500 euros, soulevant des interrogations légitimes sur leur valeur ajoutée.

Robustesse et fiabilité éprouvées

Designs innovants et attractifs

Technologies de pointe

La gamme MRG-BF1000R-1A ‘Frogman' en Titane

Le modèle MRG-BF1000R-1A ‘Frogman' illustre parfaitement le luxe et l'innovation. Réalisée en titane, cette montre se distingue par sa légèreté et sa résistance, idéales pour l'aventure. Elle est composée de plus de 70 pièces uniques, reflétant un niveau de construction inégalé chez G-SHOCK.

Résistance à l'eau selon la norme ISO 200

Bracelet en fluoro caoutchouc adapté à la plongée

Connectivité Bluetooth et Multiband 6

MTG-B3000PRB1 ‘Aurora Oval' Édition Limitée

L'MTG-B3000PRB1 ‘Aurora Oval', inspirée par les couleurs de l'Aurore Boréale, se distingue par un procédé unique de recristallisation du métal, conférant à chaque pièce une texture et une apparence uniques. Cette montre est également dotée de fonctions solaires et de connectivité avancée.

Effet de couleur unique pour chaque montre

Technologie solaire et Bluetooth

MRG-B5000BA-1 ‘Kiwami Ao-Zumi'

Le modèle MRG-B5000BA-1 ‘Kiwami Ao-Zumi' rend hommage à la technique du sumi-ink avec des détails bleus éclatants sur un fond noir profond. Chaque élément du boîtier et du bracelet est poli à la perfection, reflétant l'artisanat et la qualité exceptionnels de cette pièce.

Bezel composé de 25 pièces individuelles

Technique de polissage Sallaz

GPRH1000-9 ‘Rangeman GPS'

La montre GPRH1000-9 ‘Rangeman GPS' est conçue pour les conditions les plus difficiles. Avec six capteurs pour une précision maximale, elle est résistante aux chocs, à la boue et étanche jusqu'à 200 mètres. Sa connectivité Bluetooth permet une synchronisation facile avec l'application CASIO Watches.

Conception résistante aux chocs et à la boue

Capteurs pour une précision inégalée

GMWB5000PG-9 et GMWB5000PS-1 ‘Recrystallized Full Metal' Édition 40ème Anniversaire

Ces deux modèles, célébrant le 40ème anniversaire de G-SHOCK, marient luxe et technologie avec un fini recristallisé. L'acier inoxydable traité confère à ces montres une résilience et un éclat particuliers, tout en offrant toutes les fonctionnalités emblématiques de G-SHOCK.

Finition recristallisée unique

Équipées de la puissance solaire Tough et de la connectivité Bluetooth

MTG-B2000YR-1A ‘City Illumination' Édition Limitée

Inspirée par le paysage nocturne d'une grande ville, la MTG-B2000YR-1A combine des matériaux métalliques et résineux pour un effet visuel époustouflant. Son boîtier, orné d'un motif métropolitain, et son bracelet pèsent seulement 104 grammes, offrant confort et style.

Mixage innovant de matériaux pour une légèreté inégalée

Résistance aux chocs et connectivité avancée

Ces montres G-SHOCK haut de gamme incarnent l'excellence de la marque en matière de design, de matériaux et de technologie. Leur prix reflète un investissement dans l'innovation, la qualité et l'expérience unique offerte à l'utilisateur. Explorer ces modèles, c'est comprendre la valeur réelle derrière leur prix et apprécier l'engagement de G-SHOCK envers l'excellence.