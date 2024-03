La série G-SHOCK DW-6900 Crazy Colors fait un retour fracassant !

Depuis 1983, G-SHOCK se distingue dans l'univers des montres décontractées grâce à sa technologie de pointe, son design stylé et sa robustesse légendaire. Aujourd'hui, la marque fait revivre sa silhouette DW-6900 dans une explosion de couleurs avec la nouvelle série Crazy Colors.

Un retour coloré

La série Crazy Colors n'est pas une nouveauté en soi, mais une réédition actualisée des modèles originaux lancés dans les années 2000. Pour célébrer le 25ème anniversaire de la marque en 2008, cette collection avait déjà fait sensation avec ses combinaisons de couleurs vives et audacieuses. Aujourd'hui, elle s'enrichit de nouvelles versions pour le plaisir des amateurs de G-SHOCK.

Réédition des coloris emblématiques de 2008

Introduction de nouvelles combinaisons de couleurs

Des modèles phares

Dans cette série, un modèle se démarque particulièrement : la montre noire avec un cadran vert lime, directement issue de la collection originale de 2008. Elle est accompagnée d'une montre blanche au cadran bleu clair/indigo/vert et d'une montre rose profond au cadran argenté/rose. Cette palette étendue de couleurs offre une diversité stylistique adaptée à toutes les saisons.

Noir et vert lime pour un style audacieux

Blanc et bleu/indigo/vert pour une touche de fraîcheur

Rose profond et argenté/rose pour une élégance moderne

Caractéristiques techniques remarquables

Les montres de la série Crazy Colors ne brillent pas seulement par leur design. Elles sont également dotées de caractéristiques techniques de premier plan : une construction en résine biosourcée, une résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres, un chronomètre, un timer et une autonomie de batterie de cinq ans.

Construction durable en résine biosourcée

Résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres

Autonomie de batterie exceptionnelle

Disponibilité et tarif

Ces joyaux de technologie et de style sont proposés au tarif attractif de 99,90 € l'unité, soit environ 126,35 $ US. La série G-SHOCK Crazy Colors est d'ores et déjà disponible en ligne sur le site G-SHOCK FR, promettant de ravir les collectionneurs et les amateurs de montres décontractées mais distinctives.

Un prix accessible pour une qualité et un style inégalés

Disponibles dès maintenant pour une adoption immédiate

Avec cette réédition de la série Crazy Colors, G-SHOCK continue de démontrer son engagement envers l'innovation, le style et la durabilité, en offrant des montres qui ne passent pas inaperçues. Ne manquez pas l'occasion d'ajouter une touche de couleur et d'originalité à votre collection avec ces modèles emblématiques.