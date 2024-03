La Sinn 155S Revolution II Bright Star TEGIMENT® : une icône renouvelée en édition limitée

Redécouvrez le chronographe Bundeswehr avec la Sinn 155S Revolution II Bright Star TEGIMENT®, une montre pilote classique revisité en noir, plus résistante et élégante que jamais. Découvrez pourquoi cette pièce limitée à 300 exemplaires est incontournable.

Une innovation matérielle sans précédent

La Sinn 155S Revolution II Bright Star TEGIMENT® introduit un alliage d'acier de grade supérieur, jamais utilisé auparavant dans un boîtier Bundeswehr, offrant une résistance accrue aux impacts et à la corrosion. Un pas de géant dans l'évolution des matériaux utilisés pour votre montre.

Alliage d'acier de haute qualité pour une durabilité exceptionnelle

Résistance impressionnante aux chocs et à la corrosion

Un traitement TEGIMENT® complet

Chaque composant de cette montre, du boîtier à la couronne, bénéficie du traitement TEGIMENT® propre à Sinn, multipliant par cinq la dureté de surface de l'acier inoxydable (904L). Cette innovation confère à la montre une résistance presque invulnérable.

Surface en acier inoxydable (904L) avec traitement TEGIMENT®

Adhésion exceptionnelle du revêtement noir dur grâce à la dureté de l'acier

Construction robuste du boîtier

Adoptant une construction de boîtier entièrement nouvelle avec un fond vissé, la Sinn 155S Revolution II est conçue pour une robustesse accrue, abandonnant l'ancien modèle à fond coulissant pour une innovation durable.

Boîtier avec fond vissé pour une meilleure robustesse

Outil spécialement conçu pour cette montre

Un verre saphir de précision

Le passage du verre acrylique au saphir, tout en conservant la forme et le rayon du cristal vintage, améliore significativement la résistance aux rayures et la durabilité de la montre, sans compromettre son esthétique classique.

Verre saphir résistant aux rayures

Conserve la forme vintage pour une esthétique authentique

La première « Captive Safety Bezel »

La Sinn 155S introduit la première lunette de sécurité captive dans un Bundeswehr, fixée au boîtier par trois vis, éliminant le risque de perte accidentelle de la lunette et augmentant ainsi la sécurité et la fiabilité de la montre.

Lunette en acier fixée par trois vis

Sécurité et durabilité accrues

Aiguilles en forme d'épée authentiques

Cette montre est la première Sinn Bundeswehr moderne à arborer les véritables aiguilles en forme d'épée de l'original, un détail crucial pour les puristes et les collectionneurs, ajoutant une touche d'authenticité inestimable.

Aiguilles en forme d'épée fidèles à l'original

Design authentique et respectueux de l'histoire

Un design inspiré et durable

La Sinn 155S Bright Star Tegiment® se distingue par son design intégralement traité TEGIMENT® en noir, avec le logo Revolution en Super-LumiNova noir à six heures. Cette édition limitée à 300 pièces, au prix de 3 600 USD (hors taxes), est livrée avec un bracelet en cuir style Bund et un bracelet NATO en nylon noir, offrant style, fonctionnalité et une durabilité sans précédent.

Édition limitée à 300 pièces, au prix de 3 600 USD (hors taxes)

Inclus un bracelet en cuir style Bund et un bracelet NATO en nylon noir

La Sinn 155S Revolution II Bright Star TEGIMENT® représente le summum de l'ingénierie horlogère, alliant tradition et innovation. Avec sa robustesse inégalée, son design emblématique et sa fidélité aux origines du Bundeswehr, elle s'impose comme une pièce de collection incontournable pour les amateurs d'horlogerie et d'histoire.