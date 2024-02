Vente exceptionnelle chez Sotheby’s : 11 Malles MoonSwatch Moonshine Gold aux enchères

Un événement inédit se prépare dans le monde de l'horlogerie de luxe : Sotheby's s'apprête à mettre aux enchères 11 malles complètes de MoonSwatch Mission to Moonshine Gold. Cette vente caritative, dont tous les bénéfices seront reversés à Orbis International, marque la première fois que ces garde-temps sont proposés en un ensemble complet.

Une Collaboration Horlogère de Renom

OMEGA, géant suisse de l'horlogerie, s'est associé à Swatch pour créer une collection de montres qui a immédiatement captivé les amateurs et collectionneurs. Chaque malle contient 11 modèles MoonSwatch Mission to Moonshine Gold, encapsulant le savoir-faire et l'innovation des deux marques. Voici quelques points clés de cette collection :

Des aiguilles des secondes en or Moonshine TM 18 carats

18 carats Un boîtier en biocéramique unique

Des bracelets Velcro co-brandés OMEGA x Swatch

L'Exclusivité au Cœur du Luxe

Dans le détail, chaque montre est une ode à l'exclusivité, avec des éléments distinctifs :

Aiguilles spéciales commémorant les différentes pleines lunes

Cadrans disponibles en noir ou bleu

Mouvement quartz précis orné de quatre joyaux

Le diamètre standard des montres est de 42 mm, tandis que chaque malle mesure 46,8 x 35 x 11 cm et pèse environ 4,2 kg après conversion.

Les Garde-Temps et Leur Voyage Mondial

Avant la vente aux enchères, ces trésors horlogers ont voyagé à travers le monde et ont été exposés dans des boutiques OMEGA emblématiques. De New York à Tokyo, en passant par Paris et Milan, la présentation internationale a suscité l'intérêt mondial. Les malles sont aussi personnalisées avec un code d'aviation à trois lettres gravé sur chaque montre, faisant écho à la ville correspondante.

Solidarité et Engagement Social

Fidèle à son engagement social, OMEGA assure que tous les profits de cette vente seront intégralement versés à Orbis International, une organisation non gouvernementale qui lutte contre la cécité évitable. Ce partenariat illustre l'alliance entre excellence horlogère et causes humanitaires.