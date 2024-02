Investissement de prestige : Saisissez votre chance d’acquérir une part de l’histoire militaire britannique

Amateurs d'horlogerie et d'histoire, préparez-vous à une vente aux enchères exceptionnelle chez Bonhams ce mois-ci : deux montres militaires de la célèbre collection ‘Dirty Dozen' seront proposées, suscitant l'intérêt des collectionneurs et passionnés.

Le prestige des ‘Dirty Dozen'

En 1945, le Ministère de la Défense britannique (MoD) a fait appel à douze fabricants de montres pour équiper ses troupes. Ces garde-temps devaient répondre à des critères stricts : étanchéité, résistance aux chocs et précision irréprochable. Ils arborent tous un cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles luminescentes pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions.

Les fabricants sollicités sont aujourd'hui légendaires :

Omega, IWC,

Jaeger-LeCoultre, Longines,

Buren, Cyma,

Eterna, Grana,

Lemania, Record,

Timor, et Vertex.

Omega fut le fournisseur principal, produisant pas moins de 110 000 pièces. Les autres membres du Dirty Dozen ont fabriqué beaucoup moins d'exemplaires, rendant ces montres particulièrement recherchées par les collectionneurs.

L'exclusivité Grana en vedette

Le clou de la vente est une Grana de 1945 extrêmement rare. Ce modèle à remontage manuel se distingue par son boîtier élégant en acier inoxydable et son cadran simple où figure un compteur petite seconde à six heures. Le cadran est également orné du pheon, ou flèche large, marque traditionnelle du gouvernement britannique sur les biens du Crown depuis le XVIIe siècle. Produite en série limitée entre 1 000 et 5 000 exemplaires, cette pièce très convoitée pourrait atteindre entre environ 18 000 € et 24 000 € lors de la vente.

Cadran noir avec marquage pheon

Série limitée estimée entre 1 000 et 5 000 exemplaires

Valeur estimative entre environ 18 000 € et 24 000 €

L'élégance militaire par Jaeger LeCoultre

L'autre star du Dirty Dozen mise aux enchères est signée Jaeger LeCoultre. Lancée pour les soldats au second semestre de l'année 1945, elle affiche un boîtier chromé gravé des lettres « WWW » attestant de son étanchéité. Avec un cadran noir, une flèche large et un registre petite seconde comme le modèle Grana, la JLC pourrait être adjugée pour un montant estimatif compris entre environ 2 400 € et 3 600 €.

Cadran noir avec indication www pour waterproof (étanche)

Valeur estimative entre environ 2 400 €

et 3 600 €

D'autres trésors horlogers militaires au rendez-vous

Cette vente événement chez Bonhams Londres le 21 février ne s'arrête pas là. Parmi les autres lots très attendus figure notamment une A Lange & Söhne datant de 1924 conçue pour l'armée de l'air allemande qui pourrait se vendre entre approximativement 6 000 € et 8 500 €.