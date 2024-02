Le meilleur des années 80 revisité : le Doxa Sub 600T, une icône de la plongée

En 2021, Doxa enrichit son catalogue déjà vaste de montres de plongée avec le lancement du Sub 600T, inspiré des années 1980 et arborant un design de boîtier angulaire unique. Découverte en avant-première de ce modèle pré-production avec WatchTime.

Un clin d'œil au passé avec une vision d'avenir

En août 2021, Doxa a dévoilé une édition limitée de 200 pièces du Sub 600T en titane avec un cadran bleu (Réf. 861.50.231.33), épuisée en un clin d'œil. Trois mois plus tard, la marque suisse a annoncé le lancement de la palette de couleurs complète, cette fois exclusivement en acier inoxydable. Malgré les 25 versions du Sub 600T, cette nouvelle collection est en réalité plus simple à décoder que ce que le nombre de références pourrait laisser supposer, grâce à un système de codage des couleurs traditionnel de Doxa et à la possibilité de choisir entre deux types de lunettes.

Une réduction significative des versions

Par rapport au modèle original des années 80, le nombre actuel de versions représente une réduction significative. Ceci témoigne de l'adaptation de Doxa aux évolutions du marché tout en restant fidèle à son héritage, notamment en période de consolidation significative de l'industrie horlogère suisse.

Caractéristiques et design du Sub 600T

Le Sub 600T actuel, disponible avec un bracelet en caoutchouc ton sur ton ou un nouveau bracelet en acier inoxydable 316L, reprend les grandes lignes du design des années 80. Le cadran arbore de grands marqueurs en forme de diamant à 12, 6 et 9 heures, et des points pour les autres heures, avec une fenêtre de date à 3 heures. Le design des aiguilles, proche de celui trouvé sur la gamme Sub 300, offre un look équilibré avec une aiguille des heures plus grande.

Résistance à l'eau jusqu'à 600 mètres

Boîtier en acier brossé avec des chanfreins polis

Mouvement Sellita SW200-1 avec une fréquence de 28,800 vibrations par heure

Disponibilité en six couleurs de cadran avec options de lunette en céramique noire ou en acier sablé

Un design contemporain pour un modèle historique

Malgré ses racines historiques, le design du Sub 600T se révèle étonnamment contemporain et constitue un ajout précieux à la collection plutôt vintage de Doxa. Sur le bracelet en métal, le Sub 600T semble presque taillé d'un seul bloc. La lunette, facile à manipuler grâce à son design en dents de scie typique de la marque, et le contraste offert par le triangle lumineux à la position 12 heures améliorent considérablement la lisibilité.

En conclusion, la réédition du Sub 600T pourrait s'avérer être l'un des ajouts les plus significatifs et polyvalents à la gamme actuelle de Doxa. Elle offre une réelle alternative pour ceux qui possèdent déjà un modèle Sub de la marque suisse ou recherchent une montre de plongée au design unique. Le défi le plus important pour les acheteurs potentiels sera probablement de choisir entre une lunette en céramique ou en acier inoxydable et de sélectionner l'une des six couleurs de cadran.