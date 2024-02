Albino & Preto réinvente la montre G-SHOCK DW-6900 avec une touche unique

Dans une collaboration inédite, Albino & Preto apporte sa signature sur le modèle emblématique DW-6900 de G-SHOCK, introduisant un design audacieux qui marie subtilité et caractère.



Une collaboration exclusive

La marque Albino & Preto, connue pour son approche unique de la mode, s'est lancée dans une collaboration exceptionnelle avec G-SHOCK, une marque emblématique dans l'univers des montres résistantes et design. Ensemble, ils revisitent le célèbre modèle DW-6900, lui offrant une allure à la fois discrète et remarquable grâce à une esthétique soignée et des détails distinctifs.

Cette montre se pare d'un noir profond, relevé par des touches de jaune fluorescent qui parcourent son cadran et son bracelet, apportant une luminosité saisissante à l'ensemble. Le branding d'Albino & Preto s'intègre avec finesse sur l'affichage du cadran, soulignant l'union des deux univers avec élégance.

Plus qu'une montre : une collection capsule

La collaboration ne s'arrête pas à la création d'une montre, mais s'étend à une collection capsule de vêtements et d'accessoires. Parmi ceux-ci, on retrouve le haut de kimono PEARL WEAVE et le pantalon NOVO ONE, tous deux inspirés des uniformes d'arts martiaux, reflétant l'engagement d'Albino & Preto envers cette discipline et sa culture.

Haut de kimono PEARL WEAVE : Inspiré des tenues traditionnelles de combat, alliant confort et résistance.

: Inspiré des tenues traditionnelles de combat, alliant confort et résistance. Pantalon NOVO ONE : Conçu pour la performance et la liberté de mouvement, idéal pour les pratiquants d'arts martiaux.

Un lancement attendu

La montre DW-6900, fruit de cette collaboration remarquable, sera lancée officiellement le 24 février au Japon et au Royaume-Uni. Pour ceux impatients de découvrir cette pièce unique, un espace éphémère dédié ouvrira ses portes le 25 février. À partir du 28 février, il sera également possible de se procurer la montre directement sur le site officiel d'Albino & Preto.

Studio éphémère A&P : Situé au 2944 Randolph Ave. Unité J à Costa Mesa, en Californie, cet espace offrira une expérience immersive dans l'univers de la collaboration.

Une rencontre entre technicité et esthétique

Au-delà d'une simple montre, cette collaboration entre Albino & Preto et G-SHOCK symbolise la rencontre entre la technicité horlogère de G-SHOCK, réputée pour ses montres robustes et fonctionnelles, et l'esthétique avant-gardiste d'Albino & Preto. Le modèle DW-6900, déjà apprécié pour sa résistance et son design, est sublimé par cette alliance, offrant un objet à la fois pratique et d'une grande beauté esthétique.

Le choix des couleurs, le placement discret du logo, ainsi que l'extension de la collaboration à une collection capsule de vêtements et d'accessoires témoignent de la volonté des deux marques de créer quelque chose de véritablement unique. Cette initiative illustre parfaitement comment le design et la fonctionnalité peuvent se rencontrer pour créer des pièces qui transcendent leur utilité première pour devenir de véritables expressions de l'identité et de la culture.

Un hommage aux arts martiaux

En intégrant des éléments inspirés des uniformes d'arts martiaux dans la collection capsule, Albino & Preto rend hommage à cette discipline qui allie force, discipline et esthétique. Le choix du kimono PEARL WEAVE et du pantalon NOVO ONE comme éléments clés de la collection souligne l'importance de ces pratiques dans l'identité de la marque et offre aux adeptes des arts martiaux des pièces à la fois fonctionnelles et stylées.

Cette fusion entre la mode et les arts martiaux n'est pas seulement une déclaration stylistique, mais aussi une invitation à explorer la richesse et la profondeur de ces cultures, mettant en lumière leur influence durable sur des domaines aussi variés que la mode, le design et même l'horlogerie.

L'impact sur le marché

L'annonce de cette collaboration a suscité un vif intérêt de la part des aficionados de montres et de mode, témoignant de l'engouement croissant pour des pièces qui combinent innovation, histoire et design. La montre DW-6900, réinterprétée par Albino & Preto, promet de devenir un objet convoité, symbolisant non seulement l'excellence horlogère de G-SHOCK mais aussi l'esprit créatif et audacieux d'Albino & Preto.

À mesure que le marché de la mode continue d'évoluer, des collaborations comme celle-ci montrent la voie vers un avenir où l'esthétique et la fonctionnalité ne font qu'un, offrant aux consommateurs des produits qui ne sont pas seulement des accessoires, mais des extensions de leur personnalité et de leurs valeurs.