Nouvelle collection en hHommage à Elvis: Les montres quartz Hamilton Ventura ‘Blue Suede Shoes’ dévoilées

L'icône horlogère Hamilton Ventura revient sur le devant de la scène avec une série spéciale ‘Blue Suede Shoes', rendant hommage au King du Rock'n'Roll et à son amour pour les montres d'exception. Plongée dans l'univers d'une collection qui allie design rétro et technologie quartz suisse.

Inspiration Rock'n'Roll et Design Avant-Gardiste

La Hamilton Ventura, première montre électrique au monde lancée en 1957, fait peau neuve en 2024. Cette édition s'inspire de la chanson culte d'Elvis Presley, ‘Blue Suede Shoes', premier titre de son album éponyme. Cette montre, dont le boîtier triangulaire asymétrique est sa signature, a été immortalisée par le King lui-même dans le film ‘Blue Hawaii'. Aujourd'hui, six nouvelles versions viennent enrichir cette gamme emblématique.

Dans cette nouvelle vague, quatre modèles affichent l'heure simplement tandis que deux autres se déclinent en version chronographe. Cependant, tous partagent un mouvement à quartz suisse et arborent des cadrans bleus dégradés ensoleillés. Voici une liste des caractéristiques clés :

Tous les modèles sont réalisés en acier inoxydable.

Trois modèles sont proposés avec des bracelets en cuir Alcantara bleu.

Les trois autres sont équipés de bracelets extensibles assortis.

Variétés de Modèles et Spécifications Techniques

Les versions ‘time-only' mesurent 32,3mm de diamètre pour une épaisseur de 9,27mm, avec une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Les verres minéraux protègent les cadrans tandis que les fonds sont fixés par trois vis. Le mouvement quartz suisse ETA Calibre F05.115 offre une précision fiable avec un indicateur de fin de vie de la pile. Les références comprennent :

H24411942 : boîtier poli et bracelet en cuir Alcantara bleu.

H24301141 : finition PVD or avec bracelet assorti.

Pour les amateurs de chronographes, les références H24432941 et H24432141 présentent des boîtiers polis en acier inoxydable, augmentant légèrement en épaisseur à 10,87mm. Ces modèles partagent la même largeur de corne que leurs homologues à trois aiguilles et disposent également d'un verre minéral et d'une étanchéité à 50 mètres. Le calibre ETA 251.474 anime ces chronographes avec ses 23 rubis et son indicateur de fin de vie.

Tarification et Disponibilité

Côté tarifs, les modèles trois aiguilles sont affichés à 975 USD pour l'acier poli (H24411942 et H24411142) et à 995 USD pour le PVD or (H24301941 et H24301141). Les chronographes trônent au sommet avec un prix de 1 095 USD. Notons une particularité intéressante : qu'ils soient montés sur cuir ou sur bracelet métallique extensible, le prix reste identique.

Cette nouvelle collection Hamilton Ventura ‘Blue Suede Shoes' s'avère être un vibrant hommage à Elvis Presley tout en offrant aux collectionneurs une option abordable au sein de la gamme Ventura. Pour plus d'informations sur ces garde-temps exceptionnels, rendez-vous sur le site officiel de la marque Hamilton.