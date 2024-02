WearPico: La nouvelle montre connectée open source à monter soi-même

Une innovation horlogère pour les amateurs de technologie et de DIY : découvrez la WearPico, une montre intelligente basée sur le Raspberry Pi Pico W, conçue pour ceux qui aiment personnaliser leur gadget.

L'avènement d'une montre pas comme les autres

À l'heure où le monde des montres connectées est dominé par des géants tels qu'Apple et Samsung, un nouveau projet attire l'attention des amateurs de technologie et du Do It Yourself (DIY). Le WearPico, imaginé par le créateur Umut Sevdi, est une montre intelligente pas tout à fait ordinaire. Basée sur le Raspberry Pi Pico W, elle offre une approche open source à la tendance croissante des wearables.

Cette montre, qui se distingue par sa capacité à être assemblée et personnalisée par son utilisateur, ouvre la voie à une expérience entièrement modulable. Que vous soyez un passionné de programmation ou simplement curieux de comprendre le fonctionnement interne de vos gadgets, le WearPico représente un terrain de jeu idéal.

La petite révolution du Raspberry Pi dans votre poignet

Avec le Raspberry Pi disponible en différentes variantes, c'est la version Pico W, particulièrement compacte, qui a été choisie pour ce projet. Contrairement aux cartes Raspberry Pi traditionnelles destinées à des projets plus imposants, le Pico W s'intègre parfaitement au format d'une montre-bracelet tout en offrant les fonctionnalités essentielles d'un ordinateur monocarte.

Le WearPico ne se contente pas d'être un simple gadget. Il intègre une interface graphique permettant une interaction fluide avec l'utilisateur. Son panel de fonctions est équivalent à celui d'une montre connectée classique :

Affichage des notifications

Contrôle du contenu média d'un smartphone connecté

Fonctions horlogères comme la minuterie et le chronomètre

Ajoutons à cela la possibilité de suivre des données de santé telles que la température ou encore le nombre de pas grâce au capteur d'accélération intégré.

Du DIY au coeur de l'horlogerie numérique

L'un des principaux attraits du WearPico réside dans sa nature open source. Cela signifie que non seulement vous pouvez assembler la montre vous-même, mais aussi apporter vos propres modifications et même collaborer à l'amélioration du projet. Umut Sevdi a documenté en détail son projet sur GitHub et fournit également le logiciel nécessaire pour animer cette montre unique.

L'utilisation d'un langage comme C pour programmer la montre démontre l'orientation scientifique et technique derrière ce wearable. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce type de langage informatique, cela peut représenter un défi excitant ou une opportunité d'apprentissage enrichissante.