Hamilton élargit sa gamme Jazzmaster avec cinq nouveaux modèles Open Heart

Hamilton réinvente sa célèbre série Jazzmaster avec cinq nouvelles références Open Heart, disponibles en tailles de boîtier de 40mm et 36mm, mêlant tradition et innovation dans un design chic et contemporain.

Une fusion de tradition et d'innovation

Après avoir dévoilé des éditions limitées Ventura inspirées de « Dune : Partie Deux », Hamilton revisite sa série Jazzmaster pour proposer cinq nouvelles références. Connue pour son esthétique chic et contemporaine, la Jazzmaster allie tradition et innovation, une philosophie de design que ces nouvelles itérations incarnent parfaitement.

Trois coloris : Abricot, Bourgogne Profond et Blanc, chacun offrant une esthétique unique.

: Abricot, Bourgogne Profond et Blanc, chacun offrant une esthétique unique. Design Open Heart : Une fenêtre sur le mécanisme interne, symbolisant l'ouverture et la transparence.

Design et fonctionnalités

La variante Bourgogne Profond se distingue par son cadran fumé gradient dans un boîtier de 40mm, tandis que les modèles blancs sont proposés dans une fourchette de prix de 965 € à 1 010 €. L'option cadran Abricot, disponible uniquement en taille de 36mm, est proposée à 965 €. Tous les modèles arborent un cadran fini sunray et une construction en acier inoxydable robuste.

Boîtier en acier inoxydable : Durabilité et élégance pour une montre sportive.

: Durabilité et élégance pour une montre sportive. Mouvement H-10 automatique : Réserve de marche de 80 heures avec une résistance accrue.

Des variations pour tous les goûts

La collection Jazzmaster Open Heart Auto est disponible avec un bracelet en acier inoxydable à 5 maillons. Les modèles de 40mm sont également offerts avec des variantes de bracelets en cuir marron, ajoutant une touche de sophistication et de variété à la gamme.

Bracelet en acier inoxydable : Un classique réinventé pour un confort et une durabilité accrus.

: Un classique réinventé pour un confort et une durabilité accrus. Options de bracelet en cuir : Une alternative élégante pour personnaliser son style.

Les nouvelles références de la série Jazzmaster Open Heart de Hamilton représentent une évolution passionnante de la marque, offrant une fenêtre sur l'excellence mécanique tout en restant fidèles à une esthétique élégante et contemporaine. Disponibles dès maintenant sur le site officiel de Hamilton, ces montres sont une invitation à découvrir l'harmonie parfaite entre tradition horlogère et design moderne.