RGM Model 600-B : l’éclat du bleu dans l’horlogerie américaine

En 2022, pour célébrer son 30e anniversaire, le fabricant de montres américain RGM a enrichi sa collection avec une version à cadran bleu de son modèle 600, inspiré du vintage. Plongée dans l'univers de ce chronographe de pilote bicompax.

Un héritage de précision et d'authenticité

Située à Lancaster County en Pennsylvanie, la compagnie horlogère RGM, fondée par Roland G. Murphy, est un chapitre important de l'histoire de l'horlogerie américaine, combinant connaissance approfondie et passion pour la tradition horlogère des États-Unis et de la Suisse. Murphy a notamment réalisé le premier mouvement in-house américain depuis 1969, le Calibre 801, suivi d'autres créations remarquables comme le Pennsylvania Tourbillon. Ces innovations témoignent de la volonté de RGM de produire des montres uniques, tout en restant une entreprise à dimension humaine.

La Model 600 : une création inspirée

Introduite pour la première fois en 2021, la Model 600 s'inspire des montres militaires conçues par Hamilton et Lemania pour l'armée britannique dans les années 60. Avec son cadran noir mat initial, RGM a ensuite lancé une option de cadran bleu début 2022, répondant à la demande populaire pour cette couleur. Ce choix n'est pas seulement esthétique mais aussi un hommage aux designs classiques, apportant une touche de modernité avec une finition bleue radiale.

Design et fonctionnalités

Ce chronographe se distingue par son cristal saphir surélevé de style boîte, qui confère à la montre un look classique tout en affinant son profil. Son boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre présente une finition principalement brossée, et est équipé de poussoirs de chronographe situés à 2 et 4 heures. Le mouvement choisi est le Valjoux 7753, un calibre automatique suisse fiable et précis, sans date pour une exécution bicompax épurée.

Un garde-temps exclusif

RGM produit moins de 400 pièces par an, ce qui confère à chaque montre un caractère exclusif. Le Model 600, avec son cadran bleu vibrant et son bracelet en cuir brun, offre une présence notable au poignet, combinant un design équilibré et une lisibilité excellente. Proposée à 4 250 euros, cette montre est une célébration de l'artisanat horloger américain et de la passion qui anime RGM depuis trois décennies.

Caractéristiques techniques

Boîtier en acier inoxydable avec cristal saphir surélevé

Résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres

Mouvement Valjoux 7753 avec réserve de marche de 48 heures

Cadran bleu laqué avec finition soleil

Bracelet en cuir brun avec boucle en acier inoxydable

Le Model 600-B de RGM est plus qu'une montre ; c'est une pièce d'histoire horlogère américaine, alliant design inspiré et mécanique précise. Pour les amateurs de montres indépendantes et exclusives, le Model 600 représente une opportunité unique de posséder un morceau de l'engagement et de la passion de Roland G. Murphy pour l'horlogerie. Un choix idéal pour marquer le 30e anniversaire de l'un des horlogers américains les plus passionnés de notre époque.