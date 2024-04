Hamilton élargit sa collection Jazzmaster Performer avec neuf nouveaux modèles

Hamilton surprend encore avec l'ajout de neuf nouvelles références à sa collection Jazzmaster Performer, déclinées en diverses couleurs de cadrans, tailles de boîtiers et configurations.

Nouvelles couleurs et configurations

Après le lancement réussi de cinq nouvelles montres Jazzmaster Open Heart, Hamilton introduit désormais neuf nouvelles références dans la collection Jazzmaster Performer. Ces dernières offrent un large éventail de couleurs, de tailles de boîtiers et de configurations, répondant ainsi aux goûts variés des amateurs de montres.

Jazzmaster Performer Automatic Chronograph

Ce modèle est proposé dans un boîtier de 42mm, disponible en bleu foncé et bleu pâle. Fabriqué entièrement en acier inoxydable, du bracelet jusqu'à la lunette, ce chronographe automatique marie élégamment la couleur de son cadran avec celle de ses sous-cadrans, de ses index et de ses aiguilles nickelés, conférant à la montre un look raffiné qui convient à la fois aux amateurs de sports et de luxe. Le mouvement chronographe automatique H-31 assure jusqu'à 60 heures de réserve de marche.

Jazzmaster Performer Automatic en 38mm

Disponible également en deux coloris, le modèle avec cadran bleu foncé est assorti d'un boîtier et d'un bracelet en acier, tandis que la version avec cadran blanc se distingue par une lunette noire, offrant un contraste de couleurs attrayant. Ces montres sont équipées du mouvement automatique H-10, garantissant une réserve de marche impressionnante de 80 heures.

Jazzmaster Performer Automatic en 34mm

La déclinaison en 34mm de ce modèle fonctionne avec le même mouvement que la version 38mm, mais se distingue par un choix plus vaste de couleurs de cadran. Avec cinq options disponibles, dont trois teintes pastel (rose, vert et violet) qui apportent une touche printanière au poignet, ainsi que des variantes en bleu foncé et argent pour ceux préférant la sobriété, cette gamme promet de plaire à une large audience.

Disponibilité et tarifs

La nouvelle série de références Jazzmaster est disponible à l'achat via Hamilton. Les prix varient entre environ 1 150 € et 2 110 €, offrant une gamme d'options pour différents budgets et préférences.

Ces ajouts récents à la collection Jazzmaster Performer de Hamilton illustrent l'engagement de la marque à renouveler constamment son offre, combinant tradition horlogère et innovations modernes pour satisfaire les passionnés de montres du monde entier.