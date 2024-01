Longines et Wempe célèbrent leur partenariat avec une édition limitée de la Longines Spirit Zulu Time

Longines et Wempe s'unissent pour célébrer leurs décennies de collaboration, qui remontent à 1925, en lançant une édition spéciale de la Longines Spirit Zulu Time. Cette montre GMT, réintroduite par la marque suisse en 2021, trouve également ses origines en 1925, lorsqu'elle était le premier garde-temps Longines avec deux fuseaux horaires. Son cadran arborait le drapeau de signalisation Zulu – Zulu représentant la lettre Z, utilisée dans l'aviation et les contextes militaires pour indiquer l'heure mondiale. Sa réinterprétation moderne se distingue par son excellente qualité de fabrication et son souci du détail.

Un design élégant et contrasté

La lunette rotative bidirectionnelle de cette édition spéciale est équipée d'un insert en céramique bleu royal, qui contraste élégamment avec le cadran noir laqué et poli. Les aiguilles centrales des heures, minutes et secondes sont complétées par une aiguille des 24 heures à tête fléchée bleue, ainsi que par une fenêtre date à 6 heures. Les aiguilles et les chiffres, revêtus de Super-LumiNova, assurent une lisibilité optimale même dans des conditions de faible luminosité. Le boîtier en acier inoxydable de 42 mm, étanche jusqu'à 100 mètres, est accompagné d'un bracelet interchangeable en acier inoxydable.

Au cœur de la Longines Spirit Zulu Time se trouve un calibre automatique spécialement conçu, résistant aux champs magnétiques et doté d'un spiral en silicium. Il offre une réserve de marche allant jusqu'à 72 heures et est certifié chronomètre par le COSC. Ce haut niveau de qualité est discrètement indiqué par les cinq étoiles sur le cadran, un symbole traditionnel de Longines attestant de la qualité du mouvement.

Une collaboration historique entre Longines et Wempe

La relation entre Longines et Wempe remonte à 1925, lorsque les deux entreprises ont commencé à travailler ensemble pour créer des montres de qualité supérieure. Au fil des années, leur partenariat s'est renforcé et a permis à chacune d'entre elles de se développer sur le marché horloger international. Cette édition spéciale de la Longines Spirit Zulu Time célèbre l'histoire de cette collaboration et souligne l'engagement des deux marques à offrir des produits exceptionnels à leurs clients.

La Longines Spirit Zulu Time Édition Spéciale x Wempe est limitée à 300 pièces et sera disponible exclusivement dans toutes les succursales Wempe à partir de janvier 2024. Le prix est fixé à environ 3 773 dollars américains lorsqu'il est converti en USD.

Les caractéristiques notables de la Longines Spirit Zulu Time Édition Spéciale

Lunette rotative bidirectionnelle avec insert en céramique bleu royal

, résistant aux champs magnétiques et doté d'un spiral en silicium, offrant une réserve de marche allant jusqu'à 72 heures et certifié chronomètre par le COSC. Édition limitée à 300 pièces, disponible exclusivement dans les succursales Wempe à partir de janvier 2024.

L'avenir de la collaboration entre Longines et Wempe

La sortie de cette édition spéciale de la Longines Spirit Zulu Time marque un jalon important dans la collaboration entre Longines et Wempe. Les deux marques continuent d'innover ensemble pour créer des montres qui combinent tradition, technologie et design contemporain. Les collectionneurs et passionnés d'horlogerie peuvent s'attendre à d'autres collaborations captivantes entre ces deux géants de l'industrie horlogère à l'avenir.

Dans un marché horloger toujours plus compétitif, Longines et Wempe ont réussi à maintenir une collaboration solide et fructueuse depuis près d'un siècle. Le lancement de cette édition spéciale de la Longines Spirit Zulu Time témoigne de leur engagement commun à offrir des montres de haute qualité, marquées par l'histoire et le savoir-faire. Les collectionneurs et les amateurs d'horlogerie seront sans aucun doute impatients de découvrir ce que l'avenir réserve à ces deux partenaires emblématiques.