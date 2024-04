Longines Mini Dolce Vita célèbre le 150e anniversaire du Kentucky Derby avec une édition limitée scintillante

Découvrez la Longines Mini Dolce Vita édition limitée, ornée de diamants et dotée d'un bracelet rose en cuir Nappa, un hommage élégant au 150e anniversaire du Kentucky Derby et un symbole de solidarité pour la santé des femmes.

Le Kentucky Derby : un événement de légende

Symbolisant l'excellence et la tradition dans le monde des courses hippiques, le Kentucky Derby, surnommé « les deux minutes les plus excitantes du sport », est une institution depuis 1875. Organisé annuellement à Churchill Downs à Louisville, Kentucky, cet événement majeur est un spectacle de pure élégance et d'esprit compétitif, enrichi par des traditions telles que le cocktail Mint Julep et la chanson « My Old Kentucky Home ».

Histoire riche datant de 1875

Introduction d'innovations telles que les machines de pari-mutuel en 1908

L'engagement de Longines : précision et élégance

Depuis 2011, en tant que chronométreur officiel, Longines a renforcé l'expérience du Kentucky Derby grâce à des innovations telles que le système de positionnement Longines (LPS) et le système de suivi Longines, assurant une précision inégalée grâce à la technologie de chronométrage suisse partagée avec Omega lors des Jeux Olympiques.

Technologie de chronométrage avancée pour une précision extrême

Montres spéciales pour les vainqueurs des courses, consolidant un héritage équestre riche

Mini Dolce Vita : une montre, une cause

Cette édition spéciale de la Mini Dolce Vita, avec son bracelet rose évoquant le lis stargazer, symbole de l'événement Kentucky Oaks, célèbre non seulement un jalon historique mais soutient également les efforts de sensibilisation et de collecte de fonds pour la santé des femmes. Une partie des ventes de cette montre limitée est destinée à l'organisation Horses and Hope, qui lutte contre le cancer du sein.

Soutien aux initiatives de santé féminine à travers les ventes

Design unique avec double bracelet en cuir Nappa rose

Design et caractéristiques de l'édition limitée

Présentant un boîtier rectangulaire en acier inoxydable de 21,5mm x 29mm, serti de 38 diamants Top Wesselton, cette montre est une véritable œuvre d'art. Le cadran Cosmo, avec ses disques argentés sablés et blancs mats, les aiguilles en or rose 5N et les chiffres romains offrent une lecture élégante et claire du temps.

Boîtier orné de diamants, étanche jusqu'à 30 mètres

Mouvement à quartz L178 de haute précision

L'association de Longines avec le Kentucky Derby

La collaboration entre Longines et le Kentucky Derby ne se limite pas à la mesure du temps. Elle symbolise un patrimoine partagé d'élégance, de précision et d'excellence sportive. À travers ses montres sophistiquées et ses solutions de chronométrage novatrices, Longines perpétue l'héritage de l'un des événements les plus prestigieux du monde sportif équestre.

Édition limitée à 150 pièces, reflétant l'exclusivité et le luxe

Prix de vente conseillé de 3600 euros, un investissement pour les connaisseurs

En résumé, la Longines Mini Dolce Vita édition Kentucky Derby 150e anniversaire est plus qu'une montre : c'est un emblème de tradition, de soutien à la cause féminine et d'innovation horlogère, faisant d'elle une pièce de collection inestimable pour les amateurs de montres et de courses hippiques.