Longines élargit sa gamme HydroConquest avec de nouvelles versions plus grandes

Longines enrichit sa célèbre ligne HydroConquest avec l'introduction de trois nouvelles variantes de 43mm. Découvrez les détails et les innovations qui caractérisent ces montres de plongée désormais encore plus fonctionnelles et élégantes.

Une évolution dans la ligne HydroConquest

Lancée pour la première fois en 2007 et réputée pour sa résistance à l'eau jusqu'à 300 mètres, la gamme HydroConquest de Longines s'est enrichie l'année dernière d'une fonction GMT. Cette innovation permettait d'afficher deux fuseaux horaires, une première pour cette ligne. Aujourd'hui, le fabricant suisse présente trois nouvelles versions agrandies de cette montre, mesurant 43 mm de diamètre et 12,9 mm d'épaisseur, sous le nom de HydroConquest GMT 43mm.

Le boîtier alterne des surfaces polies et satinées et est équipé d'une lunette en céramique unidirectionnelle assortie à la couleur du cadran. Couleurs du cadran : Disponible en vert, noir et bleu, chaque cadran bénéficie d'une finition soleillée qui capte la lumière de manière spectaculaire.

Caractéristiques techniques avancées

Au cœur de ces nouvelles montres se trouve un mouvement automatique exclusif à Longines, le calibre L844.5. Ce mouvement offre une réserve de marche impressionnante de 72 heures et intègre un spiral en silicium, réduisant l'influence des champs magnétiques.

Selon Longines, ce mouvement est dix fois plus résistant aux champs magnétiques que ne l'exige la norme ISO 764. Lisibilité optimale : Les aiguilles et les marqueurs des heures, polis et dorés ou argentés, sont enduits de Superluminova bleu émettant de la lumière, garantissant une lisibilité parfaite sous l'eau et dans l'obscurité.

Options et prix

Les nouvelles HydroConquest GMT 43mm sont disponibles avec des bracelets en acier inoxydable à maillons en H ou des bracelets en caoutchouc en noir ou bleu. Ces montres allient fonctionnalité avancée et style impeccable, parfaites pour les amateurs de plongée et les voyageurs internationaux.

Proposées à 2 975 dollars (environ 2 740 euros). Prix des bracelets en caoutchouc : Proposées à 2 775 dollars (environ 2 550 euros).

Les nouvelles versions de l'HydroConquest GMT 43mm renforcent la position de Longines dans le segment des montres de plongée de luxe. Avec des fonctionnalités améliorées et un design attrayant, elles promettent de devenir un choix privilégié pour ceux qui cherchent une montre capable de suivre un mode de vie actif et mondain.