Longines réinvente la ligne HydroConquest avec de nouveaux modèles plus grands

Laissez-vous emporter par la dernière vague d'innovation de Longines : une extension de la célèbre ligne HydroConquest, désormais dotée de modèles au design agrandi pour une présence encore plus marquée sous l'eau comme en surface. Découvrez les détails de cette nouvelle collection qui promet d'élever votre expérience horlogère à un niveau supérieur.

Le renouveau de l'HydroConquest : une montre de plongée emblématique

Longines, marque suisse reconnue par son logo à l'heureuse étoile ailée, a initialement lancé l'HydroConquest avec une fonction GMT en 2023. Première apparition en 2007, cette montre de plongée prisée, étanche jusqu'à 300 mètres, intégrait pour la première fois l'indication de deux fuseaux horaires. Elle était proposée en quatre variantes en acier inoxydable de 41mm de diamètre. Aujourd'hui, Longines enrichit cette famille avec trois nouvelles variantes de 43mm de diamètre et 12,9mm d'épaisseur, judicieusement baptisées HydroConquest GMT 43mm.

Design et fonctionnalités : la promesse d'une excellence renouvelée

Le boîtier de l'HydroConquest GMT 43mm présente des surfaces alternativement polies et satinées. Il est équipé d'une lunette unidirectionnelle en céramique, assortie en couleur. Pour le cadran, Longines propose trois déclinaisons de couleurs : vert, noir et bleu, tous rehaussés d'une finition soleillée. Les aiguilles polies dorées ou argentées ainsi que les marqueurs d'heures sont enduits de Superluminova émettant une lueur bleue, garantissant une lisibilité parfaite sous l'eau et dans l'obscurité. Le second fuseau horaire, incluant les heures de nuit et de jour, est indiqué par une aiguille centrale terminée par une flèche et une échelle de 24 heures en périphérie.

Un mouvement exclusif Longines au cœur de l'innovation

Au cœur de ces montres bat un mouvement automatique exclusif à Longines. Le calibre L844.5 dispose d'une réserve de marche de 72 heures et est équipé d'un spiral en silicium ainsi que d'autres composants en matériaux non magnétiques. Selon la marque, il est dix fois plus résistant aux champs magnétiques que ce que la norme ISO 764 exige.

Options de bracelet et tarification : l'élégance à votre poignet

Les nouveaux modèles HydroConquest GMT 43mm sont proposés avec des bracelets en acier inoxydable dotés de maillons en forme de H, au prix de 2 700 € environ, et des bracelets en caoutchouc bleu ou noir, affichés à environ 2 500 €. Ces montres allient performance et élégance, prêtes à accompagner les amateurs d'horlogerie et les plongeurs exigeants dans leurs aventures sous-marines et au quotidien.

La ligne HydroConquest de Longines, avec ses nouvelles exécutions plus grandes, continue d'établir le standard de l'excellence horlogère dans le domaine des montres de plongée. Avec son design raffiné, ses fonctionnalités avancées et son mouvement exclusif, chaque modèle est une promesse de précision, de durabilité et de style. Que vous soyez un plongeur professionnel ou un amateur de montres sophistiquées, la nouvelle collection HydroConquest GMT 43mm est prête à conquérir votre cœur et votre poignet.