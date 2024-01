Quatre montres sportives sublimées par l’or

Les amateurs d'horlogerie sont constamment à la recherche de nouveautés et de matériaux précieux pour leurs montres. Récemment, l'or jaune fait un retour remarqué dans le monde des montres sportives. Voici quatre modèles qui illustrent parfaitement cette tendance.

Breitling Super Avi B04 Chronograph GMT 46 P-51 Mustang

La différence entre l'acier inoxydable et l'or est particulièrement visible sur les montres Breitling. L'acier confère un aspect plus utilitaire, tandis que l'or apporte une touche de glamour et de luxe. Les montres en or 18 carats sont certes plus sensibles aux rayures que celles en acier, mais elles restent tout de même adaptées à une utilisation quotidienne. De plus, les montres d'aviation en or vieillissent souvent très bien, notamment grâce à leur complication chronographe.

Caractéristiques principales :

Matière : Or jaune 18 carats

Diamètre : 46 mm

Fonctions : Chronographe, GMT

Panerai Luminor Calendario Perpetuo

Ce modèle Panerai semble aller à l'encontre des principes de la marque, en combinant un mouvement complexe avec une complication de calendrier perpétuel et un boîtier en Goldtech, un alliage propriétaire enrichi en cuivre pour une couleur plus intense. Malgré cela, la montre reste fidèle à l'ADN de Panerai et démontre la polyvalence du design Luminor.

Caractéristiques principales :

Matière : Goldtech

Diamètre : 44 mm

Fonctions : Calendrier perpétuel

Angelus Chronodate Gold

L'or et le bleu forment un duo gagnant, comme le prouve l'Angelus Chronodate Gold. L'alliance de ces deux couleurs confère un aspect luxueux au bleu et un côté sportif à l'or. Angelus pousse cette harmonie encore plus loin en jouant sur les différentes finitions du cadran bleu, qui interagissent différemment avec le boîtier en or.

Caractéristiques principales :

Matière : Or jaune 18 carats

Diamètre : Taille non spécifiée

Fonctions : Chronographe, date

Hublot Big Bang Integral Time Only

Hublot est souvent précurseur en matière de tendances horlogères. La marque a ainsi mis en avant l'or jaune dans sa collection Big Bang Integral Time Only. Cette montre se distingue par son absence de complication chronographe, mettant davantage l'accent sur le matériau précieux. Hublot réussit à conserver un aspect sportif grâce aux surfaces brossées et polies du boîtier et du bracelet.

Caractéristiques principales :